Las bajas audiencias de los últimos meses están obligando a Telecinco a modificar gran parte de su parrilla televisiva. 'Sálvame' fue el primer programa en el que se intentaron remontar las audiencias con la llegada de 'Sálvame lemon tea'. Terelu Campos fue el fichaje estrella de este nuevo magazine. Sin embargo, a las pocas semanas, el programa no cuajó como se espera y fue dinamitado. Eso sí, la hija de María Teresa Campos se convirtió en una de las presentadoras del programa y cada viernes se pone al frente del magazine junto a María Patiño.

Ahora con el verano han llegado novedades en la programación de la cadena de Fuencarral y uno de los programs que no continúa durante la época estival es 'Ya son las ocho'. El programa que empezó un 15 de noviembre ha llegado a su fin este 1 de julio. Y su presentadora no ha podido evitar emocionarse. Sonsoles Ónega ha llorado en su despedida de 'Ya son las ocho'.

Telecinco apostará desde el próximo lunes por ‘Sálvame Sandía’, una nueva versión de ‘Sálvame’ con Carlos Lozano. No obstante, todo hace indicar que se trata de un parche veraniego pues Mediaset estudia lanzar un nuevo programa de entretenimiento que podría presentar Ion Aramendi.

Sus compañeros de 'Ya son las ocho' han hecho llorar de emoción a la periodista asegurándole que para ellos ha sido un completo honor trabajar al lado de alguien tan profesional y con tal calidad humana.

"Da mucha pena este momento, pero bueno", comentaba Adriana Dorronsoro. Por su parte, Leticia Requejo agradecía la oportunidad que les había dado la productora de Ana Rosa a tantos jóvenes de formar parte de este formato. "Nos podemos ir orgullosos de este programa. Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con todos y sobre todo con Sonsoles, no tengo palabras. Te mereces lo mejor", añadía Beatriz Cortázar provocando que Sonsoles se echara a llorar.

Aunque, sin duda, las palabras que más han emocionado a la presentadora han sido las de Aurelio Manzano que ha recordado que cuando estaba delicado de salud, el deseo de Sonsoles para el 2022, fue que su compañero se recuperase. "Eres muy solidaria", decía el colaborador entre lágrimas.

Sonsoles, muy emocionada, ha agradecido las palabras de sus compañeros y ha lanzado un mensaje a los espectadores. 'Ya son las ocho' se despide pero lo hace feliz de haber acompañado cada tarde a los miles y miles de personas que no perdían detalle de sus exclusivas, de sus reportajes de actualidad y, como no, de su sección de corazón.

La periodista puede estar segura que se trata de una reorganización de la parrilla, porque otro de los programa que no continuará durante el verano será Viva la vida', Emma García se ha quedado sin programa después de cuatro años al frente de los fines de semana.

