Anabel Pantoja se llevaba este viernes una gran sorpresa durante las nominaciones. Merchi, su madre, conectó en directo este viernes con su hija para darle ánimos y fuerza en la recta final de 'Supervivientes'. Cuando la sobrina de la tonadillera se disponía a nominar, Merchi aparecía en el monitor para hablar con su hija. Anabel no se ha podido contener y ha roto a llorar desconsolada al comenzar la videollamada. Ambas han podido mantener una larga conversación en la que han hablado sobre su concurso y era en ese momento en el que la madre de Anabel Pantoja le daba un valioso consejo a su hija en la recta final de 'Supervivientes'.

La ex de Bernardo Pantoja comenzaba explicando el motivo por el que no había podido viajar hasta Honduras para visitar a su hija. "Yo no he podido ir porque estoy de baja y, al estar de baja, no me puedo trasladar", le explicaba Merchi. Era entonces cuando la sonrina de Isabel Pantoja sufría un ataque de nervios y su madre le pedía que se tranquilizara.

“Eres una guerrera, una campeona. Te has superado, has sido fuerte, has tenido constancia. Me has impresionado en las pruebas. Orgullosísima no, lo siguiente. Estoy súper feliz, de verdad. No daba dos duros por ti, creí que te ibas a ir como la otra vez, pero te estás superando con creces. Vales oro, créetelo", confesaba su madre demostrando que Anabel ha sorprendido hasta a su madre con su valentía.

Después de escuchar las palabras de su madre, Anabel necesitaba confirmar que le había perdonado: "No se trata de perdonar. Entraste por dos metas, las tienes a la vuelta de la esquina, queda nada. Quiero que concurses con la cabeza, la cabeza es la que te guía. El corazón te puede pasar malas jugadas", le aconsejaba.

“Cuando vuelvas a España haz lo que quieras, diviértete, disfruta, vive donde quieras, todo… Pero, ahora, tu meta es luchar por lo que tú quieres. Mira por ti, por tu trabajo, por tu dignidad, por tu imagen. Hazlo por mí”, le decía.

Durante su conversación, no podía escaparse un nombre: el de Yulen. Era Carlos Sobera quien preguntaba por él a Merchi: "Eso es una historia que están viviendo. Yo en las relaciones no me meto, yo lo que quiero es su felicidad. El consejo que le doy es que ahora mismo está concursando, que siga y que luche y concurse con la cabeza, no con el corazón".

Tras haber escuchado atenta los consejos de su madre, Anabel tomaba la palabra para expresar sus sentimientos: “Mamá, estoy luchando por llegar hasta donde pueda, tengo aquí mi cabeza, no se me olvida. Pero aquí también tengo el corazón, porque la gente sin corazón aquí tampoco vale".

A Merchi esa relación no da la impresión de que le parezca bien. De hecho, ella misma ha expresado que le gustaría que Anabel y Omar volviesen a recuperar su relación. Y es que no le hace ninguna gracia el joven canaria. La madre de Anabel ya lo demostró con su enfado con 'Supervientes' por la visita de la madre de Yulen y lo falsa que fue con su hija después de haberla puesto verde en España.

