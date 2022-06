Anabel Pantoja está disfrutando de su gran momento en 'Supervivientes 2022', pero su madre no tanto, y es que la visita que ha recibido no le ha hecho ninguna gracia. Fue la pasada noche cuando pudimos descubrir que sería la madre de Yulen Pereira, Arelys, la siguiente familiar que visitaría la isla para ver a su hijo, pero la organización decidió darle a su llegada una vuelta de tuerca, y es que la primera persona con la que se encontró la mujer no fue Yulen, sino la propia Anabel. Las dos tuvieron un gran primer contacto y se fundieron en un abrazo, e incluso llegó a decir que bendecía la relación que está naciendo entre ella y su hijo... pero a Mercedes, más conocida como Merchi, no le ha parecido nada bien a pesar de que su hija se ha mostrado muy ilusionada.



La madre de Anabel fue tajante en sus redes sociales al ver que la primera visita de Anabel era la madre de otra persona, mostrándose bastante indignada: "Se merece su visita YA, y no la de una persona que ni conoce. Muy injusto", escribió en sus historias de Instagram, para luego seguir cargando contra Arelys y Yulen: "Qué falsedad, madre mía. Qué ingenua mi hija". A Merchi esa relación no da la impresión de que le parezca bien. De hecho, ella misma ha expresado que le gustaría que Anabel y Omar volviesen a recuperar su relación.

Precisamente esa "falsedad" es la que ha terminado explicando después, recordando cómo Arelys cargó contra esa relación al principio y también claramente contra su hija cuando la dejó de 'aprovechada' por querer hacer una carpeta para dar que hablar, especialmente en su entrevista en el 'Deluxe': "Ahora Anabel ha ayudado mucho a su hijo, pero en los programas que se ha hecho en televisión ¿no decía que era la que se aprovechaba y se acercaba a él?", se ha preguntado.

¿Aprueba Merchi la relación de Anabel y Yulen?

La relación de los dos supervivientes parece que va viento en popa, y precisamente la visita de Arelys y su visto bueno le han hecho al esgrimista dar el paso de llamar "novia" a la sobrina de Isabel Pantoja... pero parece que la madre de ella sigue algo más reticente, porque no terminaría de fiarse del chico: "Digo yo que también necesitarán mi OK. Qué risa me da", ha finiquitado Merchi. Sabiendo que Anabel está muy unida a su madre y sigue mucho sus consejos, ¿seguirá adelante con esa relación si su madre no la ve bien?

