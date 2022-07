La pelea familiar entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, ha sido televisada desde que arrancó hace más de una década. Esto ha hecho que la gente no solo sea testigo de este enfrentamiento sino que también se sienta partícipe rompiendo en muchas ocasiones una peligrosa línea que las redes sociales ayudan a diluir y haciendo que los partidarios de una parte insulten o acosen a la otra. Esto es lo que llevan sufriendo años y lo que Rocío Flores ha terminado por denunciar, una vez más, en redes sociales pero en esta ocasión destacando que no se trata únicamente de un acoso en redes sino también en su propio teléfono particular. "No sé hasta donde llega la maldad de la gente y el aburrimiento", ha publicado en sus redes sociales denunciando el hecho.

Telecinco

Según ha demostrado Rocío Flores, ha recibido en la mañana del 3 de julio una imagen de su madre con un bebé en brazos, acompañada por los mensajes: "Marea rosa. Valora lo que tienes". Una fotografía que ha querido censurar. "Estar dormida, desvelarme, y ver que alguien que no conozco se dedica a mandarme fotos y escribirme por WhatsApp y recibir llamadas en oculto, ¿esto como se llama?", pregunta retóricamente la influencer denunciando el acoso que ha recibido esta noche.

"¿Gente sin vida? ¿Gente que se propone hacer daño a los demás? Casi nunca pongo nada de estas cosas pero ¡soy una persona! A mucha gente se le olvida", ha asegurado en una nueva publicación en su Instagram. "Seguramente esta persona esté feliz de la vida de que yo haya puesto esto pero ya me parece demasiado heavy que hasta por WhatsApp tenga que recibir lo que recibo", denuncia la hija de Antonio David demostrando que ya no sabe cómo actuar para atajar la situación. Sobre esto, los expertos señalan la necesidad de denunciar tanto en la red social como en la Policía los actos de acoso.

