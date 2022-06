Rocío Flores reaparecía bastante rota en 'Ya son las ocho'. La joven, que suele presumir de fortaleza, pero esta tarde del 1 de junio se mostraba más bien "flojita" y todo por una razón. La hija de Rocío Carrasco no pudo asistir a la cita anual con su abuela, Rocío Jurado. Desde que falleciera 'La más grande', su familia ha realizado cada año una misa en memoria de la cantante en el pueblo natal de la misma, Chipiona, donde también está enterrada. "Tengo los exámenes y no puedo ir", expresaba la joven bastante disgustada. Para pasar este mal trago, su equipo de 'Ya son las ocho' le tenían preparado un vídeo súper emotivo de la relación con su abuela.

La emoción no ha podido con Rocío Flores, y es que desde el primer segundo la joven se echaba a llorar viendo los momentos vividos con su abuela. El 1 de junio de 2006, 'La más grande' nos dejaba para siempre tras luchar contra un cáncer de páncreas y no hay día en que no la eche de menos. "En la etapa en la estaba ya muy enferma, cuando se fue a Houston, esa parte se la agradezco a mi madre, de ahorrarnos verla malita, ya muy enferma", se sinceraba la joven con muchísimas lágrimas en los ojos.

Rocío Flores tiene claro que si su abuela viviese, todos sus problemas desaparecerían. "Todo hubiera sido distinto si mi abuela siguiera viva, nada de esto hubiera pasado. No sé si tendría relación con mi madre, seguro que sí, porque mi abuela siempre llevaba por bandera la unión de su familia", continuaba.

Su hermano David también se acuerda mucho de 'la más grande' y Rocío contaba en el programa, como otras veces ha comentado, que el joven es el fan número 1 de su abuela: "Para mí, toda mi infancia equivale estar al lado de mi abuela, he pasado todo ese tiempo con ella en esa casa [Montealto]. (...) Tanto para mí como para David, ha sido la persona más importante que hemos tenido".

