tiene un nuevo proyecto laboral súper interesante. A la celebrity le va la vida divinamente tanto en elcon su relación con Íñigo Onieva su nueva casa y muchos planes para el verano como en el terreno profesional. Si hay una cosa que es la hija de Isabel Preysler es emprendedora y siempre apuesta porEsta vez la colaboradora de 'El Hormiguero' se ha juntado con un gran amigo, Hugo Arévalo, para embarcarse en un bonita idea.La aristócrata ha apostado por un ámbito que nada tiene que ver con el que tiene acostumbrados a sus seguidores, que normalmente suele estar relacionado con la moda o la cocina. Esta vez Tamara ha apostado porque está especializada en la venta online de plantas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Hugo Arévalo, tiene practica en esto, ya que fue quién invirtió en tres grandes empresas desde el momento de su nacimiento: Cabify, Job and Talent y Glovo. La hija de Isabel Preysler no puede estar en mejores manos, ya que esas tres empresas son de las más reconocidas de nuestra país. Seguro que con esta nueva 'startup' llamada ‘Miniplanta’ consiguen el mismo éxito que cómo el resto de empresas.

"¡Os presento mi nuevo proyecto! Qué ilusión y ganas tenía de contároslo. Desde @miniplanta_ ofrecemos plantas bebé en sus primeros meses de vida, para que sientas la experiencia de cuidarlas y verlas crecer. Es un proyecto precioso, y que nos permite re-conectar con la naturaleza dando alegría y aire puro a cualquier rincón de tu casa. Me uno al equipo como socia y Brand Strategy, tenemos el objetivo de hacer un mundo más verde y sostenible juntos. Trabajaremos duro para conseguirlo, ¿te unes a la revolución verde?, escribía la marquesa de Griñón en sus redes sociales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io