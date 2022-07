Rocío Carrasco arrasa en 'La noche Drag' de 'Sálvame Mediafest 2022'. La hija de Rocío Jurado protagonizó una de las actuaciones más aplaudidas en la noche más loca de Telecinco. La esposa de Fidel Albiac se convirtió, con la ayuda de Priscilla, su madre drag, en Rocío Tarrastro para, envuelta en lentejuelas, plumas y mucho maquillaje, bailar el 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo. En medio de la actuación, Rocío, que ha seguido la coreografía a la perfección, ha añadido más elementos a su vestuario para continuar con el 'I will survive' de Gloria Gaynor.

Con un tocado de plumas y unas grandes alas doradas, como si fuera el ave Fénix, la hija de 'La Más Grande' parecía, con esta actuación, resurgir de sus cenizas y dejar atrás los malos momentos que ha pasado. Rocío, que utilizó para su traje su característico color rosa fucsia, acabó su actuación agotada pero feliz aunque, entre risas, le reconocía a Jorge Javier Vázquez que, con tanto complemento y su peso, "se me va la cabeza".

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los miembros del jurado valoraron muy positivamente la actuación de Rocío Tarrastro, el 'alter ego' de Rocío Carrasco que, por una noche, olvidó las polémicas con su familia mediática como su tío Amador Mohedano o su tía Rosa Benito para centrarse en la diversión. El Maestro Joao se mostró entregado. "Ya sabes que me tienes a tus pies pero esta noche has sido una paloma brava, un águila de fuego, el ave fénix, de todo, maravillosa Rocío, maravillosa" mientras que Samantha Hudson tiene claro de dónde le viene el arte drag a la hija de Rocío Jurado. "Has estado estupenda, y voy a tirar del refranero español y decirte que 'de tal palo tal astilla", algo que ha emocionado a Rocío. "Muchas gracias, es lo mejor que me podía decir". Por último, La Prohibida ha querido recalcar que "este tipo de mariconeo es una terapia para cualquier persona" y añadía que Rocío se había movido muy bien a pesar de la dificultad del vestuario. "Es muy difícil con todo lo que llevabas puesto y mover el culo y la cadera como lo has hecho", comentó.

Telecinco

Tras las palabras del jurado, Rocío Carrasco ha dicho unas palabras muy emocionada. "Me gustaría dar las gracias porque hoy he disfrutado como una niña pequeña en un parque de atracciones. Me lo he pasado bomba, he estado con Priscilla y he estado todo el tiempo disfrutando porque no hay una cosa que más me guste que disfrazarme y que me maquillen y me pongan y solamente quería daros las gracias", comentó emocionada. La madre de Rocío Flores reconoció que le daba miedo no saber cómo quitarse tanto maquillaje pero que ya le habían dado unos trucos para quitarlo fácil.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io