1 Víctor Sandoval Telecinco La noche Drag abría con Víctor Sandoval con su nuevo nombre: 'Dramática Sandoval' y dejaba al jurado con la boca abierta. El colaborador daba todo de él y terminaba su actuación muy contento.

2 Marta López Telecinco "Cómo nunca antes me habíais visto", decía Marta López en los ensayos. ¡Y así es! La colaboradora ha sacado un faceta oculta y no podía estar más sexy. Su chico estaba entre el público que necesitaba un babero viendo a su novia actuar.

3 Alonso Caparrós Telecinco Como buen alumno, Alonso Caparrós hacía una actuación tímida pero perfecta. Mostrando tipazo, el colaborador de 'Sálvame' se ha atrevido con un tanga. "Esto ha sido una grandísima experiencia. Te liberas", confesaba.

4 Carmen Borrego Telecinco Aunque estaba de los nervios, la hija pequeña de María Teresa Campos ha disfrutado de su actuación.

5 Carmen Alcayde Telecinco Como era de esperar, 'Mamen Alaire' nos ha cautivado con su actuación. Parecía que actuaba todas las noches desde hace años. ¿Se unirá al mundo Drag?

6 Miguel Frigenti Telecinco ¡En su salsa! Así se ha sentido el colaborador.

7 Antonio Montero Telecinco Como si en una despedida de soltero de tratase. Antonio Montero se lo pasaba como un niño pequeño en 'La noche Drag'

