Adriana Abenia ha reaparecido en el 20 aniversario de 'Glamour'. Durante el evento, la presentadora ha mostrado lo feliz que se siente por el nuevo proyecto que va a estrenar llamado 'Callejeando'. Además, en el terreno personal ha explicado que su hija Luna se encuentra perfectamente. De hecho, a pesar de que ella en un primer momento reconoció que la maternidad tiene un lado duro, ha confesado que "no lo cambiaría por nada del mundo".

Ahora, durante este acto público, también ha querido pronunciarse sobre la polémica que protagonizó con Tania Llasera hace unas semanas. Todo surgió después de que la presentadora zaragozana reflexionase sobre la obesidad tras ver una imagen publicitaria. "Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", escribía en ese momento.

Unas palabras que provocaron que Tania Llasera no dudase en responderle públicamente haciendo que ambas se viesen inmersas en una batalla en redes sociales. Sin duda, un conflicto que dio mucho de qué hablar pero que parecía haberse calmado después de que Tania Llasera, que acaba de publicar un libro, reapareciese mostrando su apoyo a su compañera más tarde. ¿Qué piensa Adriana Abenia de todo lo sucedido? Haz click en el vídeo para descubrirlo.

