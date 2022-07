Luis Lorenzo ha vuelto a los juzgados. Pero en esta ocasión, sus problemas con la justicia no han tenido nada que ver con el fallecimiento de su tía política, sino por la denuncia que interpuso contra él su exmujer, Belén Nogueira, con la que tiene un hijo en común. Cuando saltó a la luz la muerte de Isabel Suárez, que provocó la detención de Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino, la exmujer del actor habló en exclusiva en Cuatro al Día, donde dijo estar viviendo una pesadilla: "Cada vez que venía mi hijo tenía que hacer con él un trabajo emocional inmenso porque venía destrozado". Y añadía: "Mi hijo lleva corriendo peligro mucho tiempo y, gracias a dios, en el ámbito penal no se nos ha escuchado, pero en el ámbito civil sí, y este señor ya tenía reducido su límite de visitas. Mi hijo ya ha contado el horror que lleva viviendo en esa casa durante mucho tiempo".

La exmujer del actor solicitó al juzgado de familia unas medidas para garantizar la protección del menor y alejarle de todo aquello que rodea a su padre, tras conocerse. Ahora ambos ha acudido a los juzgados donde la magistrada ha prescindido de todas las peticiones de Belén pero sí ha impuesto que las visitas que el actor realice a su hijo sean con la presencia de un mediador. En caso de no hacerlo, Luis Lorenzo se enfrentaría a un delito.

Mientras su exmujer salía tranquila de los juzgados por esta medida, Luis afirmaba que "estaba bien", pero prefería "no hacer declaraciones" sobre el tema.

Se aleja la tesis del envenenamiento



La investigación judicial por el presunto asesinato de Isabel Suárez, a los 85 años y que tiene como acusados a la sobrina de la anciana, Arantxa Palomino, y a su pareja, Luis Lorenzo, ha dado un giro de 180º. Una segunda forense declaró que la gran concentración de cadmio encontrada en el cuerpo de la mujer podría no ser debida a un envenamiento como indica la autopsia, sino que son niveles normales debido a un proceso natural tras la muerte. El actor también habría solicitado un informe más detallado sobre los niveles exactos y la procedencia del cadmio encontrado en el cuerpo de la tía de su mujer.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io