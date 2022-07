Raquel Mosquera ha abierto el baúl de los recuerdos tras toda la polémica vivida con Rocío Carrasco. "Yo soy la persona que más ha querido a Pedro, el amor se demuestra en vida, no en muerte con documentales, no es cierto que Rocío Carrasco fuese lo más importante para Pedro, por mucho que fuese su hija, a mí me quería más porque yo siempre estuve con él, en sus mejores y en sus peores momentos", contaba la colaboradora en 'Viva la vida' y en sus redes sociales ha seguido demostrando lo mucho que se acuerda de su marido. Este 11 de julio, Pedro Carrasco hubiera cumplido 79 años y la peluquera le ha querido dedicar unas emotivas fotos en su redes sociales.

"Don Pedro Carrasco. Ya que hoy hubiese cumplido años. El gran campeón del mundo de boxeo y como persona aún más. Amarte fue muy fácil, olvidarte será imposible!!! Siempre te llevo y llevaré en mi corazón!!! Gracias a Dios, me premio con una segunda oportunidad, enamorándome de nuevo y siendo correspondida también por un hombre maravilloso y unos hijos divinos, como los que yo tengo, formando así una gran familia, como siempre lo desee. No por ello, dejo de olvidar al que fue, un grandísimo y maravilloso marido y gran persona. SIEMPRE te llevo en mi CORAZÓN", son algunas de las palabras de la colaboradora plasmadas en una instantánea del boxeador cuando joven.

También la ex mujer de Pedro Carrasco ha querido demostrar, una vez más, a la hija de este que su amor fue verdadero y publicaba una emotiva fotografía del día de su boda con el boxeador. "Bonito recuerdo, en esta imagen del día que nos casamos, en una fecha tan señalada como hoy, ya que hoy cumpliría, el que fue mi marido "Pedro Carrasco"

los años. !!!AMARTE FUE MUY FÁCIL, OLVIDARTE. SERÁ IMPOSIBLE!!!", con estas palabras y fotos Raquel Mosquera quiere hacer ver cómo fue su relación, ¿le estará echando un pulso a Rocío Carrasco?



