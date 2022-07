La relación entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera sigue sin ser lo que era. Después de la muerte de Pedro Carrasco la relación se rompió, algo que ha generado un enfrentamiento entre ambas que perdura hasta día de hoy. En la última ocasión, Raquel Mosquera se enervaba en 'Viva la vida' relatando nuevamente el último encuentro entre Rocío Carrasco y su padre Pedro, sosteniendo que había sido una dura discusión. "Que Dios te perdone, que le va a costar", terminaba diciendo la peluquera refiriéndose a Rocío Carrasco a quien acusaba de que su padre fumara más de lo habitual en sus últimos días, relacionándolo con el avance de su enfermedad: "Se pasaba horas en la terraza y los cigarrillos iban pasando". Unas palabras que pusieron a Rocío Carrasco en su visita a 'Viernes Deluxe' para que reaccionara, sin embargo, la respuesta de la hija de la Jurado levantó ampollas.

"A este video no voy a contestar porque se ve que no está bien de lo suyo, no voy a decir lo que pienso porque no debo", respondía Rocío Carrasco. Unas palabras que matizaba seguidamente María Patiño: "no es un desprecio a Raquel diciendo que no está capacitada", añadía. "No, no, para nada. Creo que en ese momento, en ese momento, ella no está bien", matizaba Rocío Carrasco destacando que era algo que había visto durante esa respuesta.

Unas palabras a las que Raquel Mosquera ha contestado con una publicación en Instagram en la que da respuesta a estas palabras: "Elijo siempre ver con claridad, con los ojos del amor. Tengo la fortaleza, para mantener la calma, ante cualquier adversidad", ha escrito.

Con una imagen en la que se la puede ver completamente vestida de blanco y con las manos al cielo y una sonrisa, la peluquera se ha mostrado relajada y calmada. Una imagen con la que quiere dejar claro que se encuentra completamente bien, negando las acusaciones de Rocío Carrasco.

