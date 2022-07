Están siendo unos días complicados para Jorge Javier Vázquez. El presentador se ausentó, tanto de 'Supervivientes' como de 'Sálvame' por enfermar de covid. El catalán volvía a coger los mandos de sus programas pero su voz le jugaba una mala pasada. Mientras María Patiño le cogía el relevo, Jorge Javier entraba en directo para explicar lo que le habían recomendado los médicos. "Tengo que estar dos semanas ausente", contaba pero con una condición: ir al plató de 'Supervivientes' para la entrega del premio al concursante de este año.

Mientras sigue con su reposo, el presentador ha recibido una sorpresa inesperada. Rocío Carrasco se acercaba hasta la casa del de Badalona para pasar una agradable tarde juntos y darle mucha fuerza por su larga ausencia. "Ha venido Rocío Carrasco a verme y le he contado que vuelvo el jueves a Supervivientes", decía Jorge Javier en sus redes sociales con una foto de los dos muy sonrientes.

Se nota la buena sintonía que hay entre ambos, y con el resto de compañeros de 'Sálvame' también la madre de Rocío Flores está cogiendo confianza. No le puede ir mejor a Carrasco tanto en lo personal como en lo profesional. Hace unas pocas semanas llegaba la ansiada inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona. Rocío contó con el apoyo de su familia Jurado más desconocida, como algunas de las primas de su madre, que no dudaron en acogerla y arroparla en este gran día.





