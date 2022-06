Jorge Javier Vázquez mantiene su particular rivalidad con Antonio David y Olga Moreno. Desde que se emitiera la primera docuserie de Rocío Carrasco, el catalán se ha puesto rápidamente del lado de la hija de Rocío Jurado llegando a poner diferentes apodos a su exmarido como 'El penas', evitando llamarle por su nombre, algo que también le ha valido el enfrentamiento con Rocío Flores y la ganadora de Supervivientes 2021.



Este viernes, el presentador de Telecinco ha liderado el espacio de Deluxe especial que ha albergado los dos primeros episodios de la docuserie 'En el nombre de Rocío'. Un espacio en el que Rocío Carrasco ha dejado más de un titular sobre su familia más mediática a la que ha calificado de "jauría", y sobre su exmarido, Antonio David. Un contexto en el que el catalán ha aprovechado para lanzar un mensaje muy contundente a Olga Moreno.



Telecinco

"A ver cómo lo hace la ganadora de la anterior de Supervivientes cuando tenga que venir al plató a entregar el cheque a la señora o señor ganador de esta edición después de haberme vetado. Yo de mi plató no me muevo. Veremos qué pasa en la final, pero, ¡yo de mi plató no me muevo!", ha sentenciado Jorge Javier dejando caer que Olga le podría haber vetado por contrato, igual que Kiko Matamoros a Makoke. Una situación que podría suponer un problema para la dirección del programa y que podría responder al motivo por el que Olga ha tardado en acudir como defensora de Ana Luque, dejando su hueco a Rocío Flores hasta ahora.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io