Ana Soria llevaba meses y meses desaparecida de las redes sociales. Con el cierre de su Instagram pensaba que las fotos, noticias y rumores sobre su relación con Enrique Ponce se acabarían. Y en parte lo consiguió, pero la joven parece que se ha cansado de tanta intimidad y ahora, en pleno verano de 2022, la estudiante de Derecho ha vuelto a Instagram con unas preciosas fotos en las que demuestra que está estupenda, relajada, feliz y muy enamorada de su novio ex torero.

Su cuenta suma casi 130.000 seguidores a pesar de que sólo ha vuelto hace unas horas, lo que nos hace pensar que no cerró del todo la cuenta, sino que la suspendió temporalmente, y además borró todo el contenido anterior.

El amor de la pareja parece que va, a pesar de todo, viento en popa: los tortolitos se instalaron en Almería, y allí han vivido su relación en un bonito piso cuyas fotos os enseñamos en Diez Minutos. Además, todo marcha según lo planeado, porque hace unas semanas confirmamos en EXCLUSIVA en Diez Minutos que Enrique le pedirá matrimonio a su chica, algo en lo que ha podido pensar con más detenimiento desde que consiguiera firmar el divorcio con su ex mujer, Paloma Cuevas, el pasado verano.

Ana, además, ha vuelto 'a full' con su cuenta, y es que también ha compartido una historia de lo más romántica en la que se puede ver a la pareja bañándose en el mar y regalándose mucho amor. Sin duda, atrás quedó el estrés inicial de la pareja en el que apenas pudieron lidiar con el bombazo que supuso. Ahora, dos años después, y con todo estabilizado, parecen haber entendido que lo mejor es llevarlo todo con esta naturalidad. ¡Bien por ellos!

