Las redes sociales las carga el diablo y sino, que se lo digan a Paloma Cuevas. La empresaria de moda amanecía este viernes copando titulares de gran parte de la prensa nacional. En ellos se decía que ella compartía a través de las redes sociales unos mensajes bombas en los que cargaba duramente contra Ana Soria, actual pareja de su exmarido, Enrique Ponce y sobre la exnovia de Luis Miguel. A la primera se refería como "una cría" y con unas demoledoras palabras a Mercedes Villador confirmaba su relación el cantante y anunciaba que ya le había pedido matrimonio, aunque ella aún no había dado una respuesta tras recibir un anillo de compromiso.

Sin embargo, horas después era el propio gabinete de prensa de Paloma Cuevas la que desmentía esta información. Los periodistas de su equipo confirmaban a 'Ya es mediodía' que se trata de una suplantación de personalidad. Y que todo lo que aparece escrito en ese mensaje no la ha escrito Paloma Cuevas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una boda y unas opiniones nada positivas, parecían haber salido del Whatsapp de Paloma Cuevas y haberse convertido en un comentario de una de sus publicaciones de Instagram. Era una publicación que llegaba a hablar de amor platónico y de boda con Luis Miguel.

Ante el bombazo, la colaboradora del programa de Mediaset Isabel Rábago se ponía en contacto con el equipo de prensa de Paloma y confirmaban al espacio con pruebas que se trata de una manipulación. Un pequeño detalle confirmaría que Paloma no es la autora de la publicación, falta el check de la cuenta oficial en el comentario.

Solucionado el malentendido, aseguran que tomaran medidas para intentar que algo así no vuelva a suceder. Además, si nos fijamos en el lenguaje y el contenido también hacían dudar de la autoría del mismo, pues el vocabulario usado no se corresponde a la manera de hablar de Paloma Cuevas.