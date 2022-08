Enrique Ponce y Ana Soria, tras ser la pareja más sonada del verano de 2020 y desaparecer casi de la faz de la tierra, han decidido reaparecer en redes sociales. Desde que se descubriera su romance, tras la separación del torero de su esposa Paloma Cuevas -y madre de sus dos hijas-, la pareja vive a tope su amor, pero decidió apartarse y hacerlo en privado desde que les cayeran críticas por mostrar su noviazgo sin tapujos en las redes. Ahora, sin embargo, la joven estudiante de Derecho ha querido reaparecer para darnos una pincelada de cómo está siendo su verano junto a Enrique, y lo cierto es que parece que todo sigue viento en popa con unas fotos de lo más románticas:

Ninguno de los dos ha querido desvelar el lugar de tan idílica foto, pero todo parece indicar que se encuentran en Estepona (Málaga) a juzgar por las pistas que han ido dejando sus amigas. Porque esa es otra: tampoco se han ido solos, y es que no hay más que ver las últimas 'stories' de Ana en las que aparece compartiendo un paseo con dos chicas. "Mis niñas", ha titulado. Por supuesto, también han disfrutado de la buena gastronomía de la zona. Hace sólo un mes y medio, en julio, ya pudimos ver a la pareja derrochar amor en otras sorprendentes (por escasas) fotos en la playa.

Los veranos de la pareja están siendo de lo más tranquilos, y es que lo suyo, aunque al principio muchos no daban un duro, va muy en serio: llevan ya más de dos años saliendo, lo han llevado con mucha discreción y hasta se fueron a vivir juntos a un piso en Almería, donde siguen a día de hoy. Eso sí, de los planes de boda que nos anunció Enrique Ponce en EXCLUSIVA aún no sabemos nada. ¿Le habrá pedido matrimonio a Ana en secreto?

Así fueron sus primeras vacaciones juntos

La separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, que un año más tarde se tradujo en divorcio, supuso un terremoto en el mundo celebritero, y es que parecían ser una de las parejas más sólidas del panorama. Sin embargo, la relación se rompió y él rehizo su vida en seguida (a diferencia de Paloma, que a día de hoy no se le conoce nueva ilusión). Tal era su convencimiento de que lo suyo con Ana Soria era serio, que no dudaron en mostrarse abiertamente y hasta se fueron de vacaciones ese mismo verano. Unas vacaciones que todos presenciamos, en las que disfrutaron de un día de playa y campo con un grupo de amigos en Almería, la tierra natal de la joven estudiante de Derecho y donde pasaron los días de descanso estival.

Durante su paseo por la naturaleza, Enrique y Ana compartieron besos y abrazos, aunque por aquel entonces fuera con mascarillas mediantes. El torero estaba pletórico, y lo demostró con grandes gestos de cariño. Más tarde, los tortolitos se marcharon abrazados por el campo. "Dice que están viviendo un momento idílico y que discutir, poco", explicó Rafa Mora ese verano.

