La parrilla de Telecinco no hace más que sufrir todo tipo de cambios. El adiós de Ya son las ocho ha afectado a la recta final del día de una forma drástica, no solo por la salida de Sonsóles Ónega de la cadena de una forma fulminante, sino también por el extraño relevo que ha tenido el programa de actualidad. En lugar de inaugurar un nuevo programa del mismo tono, Mediaset ha apostado por alargar su programa estrella: Sálvame, creando la franja 'Sálvame Sandía'. Una apuesta que ha creado un extraño relevo en la parrilla en directo que se ha convertido en tema de debate y burla en las redes sociales, y es que se dan situación de lo más estrambóticas que han causado todo tipo de reacciones entre los seguidores de los dos programas, debido al drástico cambio de registro y tono que se da en cada ocasión. Sobre todo ahora con la nueva sección con la que Sálvame ha decidido poner el cierre al programa.

Tal y como ha hecho en los últimos días, Terelu ha sido la encargada de dar este relevo y lo ha hecho en uno de los contextos que ha vuelto loco a Pedro Piqueras, por lo que su reacción ha sido de lo más comentado. La recta final de Sálvame Sandía llegaba y el programa estaba reeditando el famoso concurso '¿Qué apostamos?', un concurso que ha llevado a varios de los colaboradores ha pasar por la ducha al no conseguir cumplir las apuestas que se comprometían.

El miércoles fue José Antonio Canales quien llegaba a los platós de Sálvame para apostar a que era capaz de reunir a tres personas con un nombre tatuado en su cuerpo, algo que conseguía por lo que tenía que ser Carmen Borrego quien tendría que mojarse. "Canales, ¿no te da vergüenza dejar a una señora ahí sola?", comentaba Terelu refiriéndose a su hermana.

Durante esta discusión, llegaba la hora de dar paso a 'Informativos Telecinco', cortando la pantalla: Piqueras a un lado y Terelu al otro para que la presentadora diera paso a su compañero. "Buenas noches. Pedro Piqueras, 'Informativos Telecinco'", decía Terelu mientras su compañero aparecía cabizbajo y, sin dirigirse a la Campos, daba paso a las noticias. Una situación que ha provocado un revuelo en las redes sociales.

