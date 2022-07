Adriana Abenia vive uno de sus mejores momentos profesionales y personales. La presentadora ha anunciado que tiene un nuevo trabajo en el que está muy feliz y que la ha vuelto de nuevo a llevar a la pequeña pantalla, en esta ocasión a Telemadrid junto a sus compañeros Óscar Martínez y Luis Muñoz, un espacio que se suma a su espacio en Antena 3, 'Mundo Brasero'. Dos proyectos de los que nos ha dado todos los detalles en una sincera entrevista que concedió a DIEZ MINUTOS.

Pero el terreno profesional no es el único que sonríe a la presentadora, y es que también está muy feliz en el ámbito personal, algo de lo que nos ha hablado cuando se ha sometido a nuestro 'Test de los famosos' en el que nos ha dado algunos detalles de su vida. ¡Descúbrelos todos viendo el vídeo que tenemos sobre estas líneas! En apenas 4 minutos conocemos mucho más a fondo a esta presentadora de Zaragoza que prácticamente conoce más Madrid que su ciudad natal después de tantos proyectos en la capital.

Después de celebrar el 15 aniversario son su pareja, Adriana Abenia ha contestado a una de las grandes cuestiones que todos queremos conocer: ¿cuál es el secreto de la felicidad en pareja? Al menos, el secreto que hace que la presentadora siga siendo feliz con su marido. Además, ha confesado si realmente podría estar abierta a tener un segundo bebé junto a su pareja después del nacimiento de su hija Luna.

Pero no todo ha sido bonito, también se ha sincerado sobre sus defectos y sus manías, siendo una entrevista de lo más sincera que nos ha permitido conocer un poco más a esta periodista e influencer que se ha hecho un hueco en nuestras pantallas.

