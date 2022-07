A Adriana Abenia la vida le sonríe, tiene todo lo que una persona puede desear. En el terreno profesional, la maña va a presentar 'Callejeando' (Telemadrid) junto a Óscar Martínez y Luis Muñoz, donde podremos descubrir los secretos de la capital, y en Antena 3 acompaña a Roberto Brasero, en su espacio semanal 'Mundo Brasero'. La presentadora ha evolucionado profesionalmente y atrás queda la chica guapa y graciosa que conocimos gracias a 'Sálvame'. En el terreno personal lleva quince años con su marido, Sergio Abad, y está volcada en su hija, Luna, que dice que se parece mucho a ella.

¿Qué vamos a ver en este nuevo programa?

Os va a encantar, 'Callejeando' da a conocer de una manera muy atractiva calles emblemáticas de Madrid, que esconden una fascinante historia o leyendas que ni imaginábamos. Lo presento junto con Óscar Martínez, además el programa cuenta también con Luis Muñoz, que viajará a los pueblos más bonitos de la capital.

¿Te ha sorprendido algún lugar de Madrid?

Estoy volviendo a enamorarme de ella. A partir de ahora pienso hacer un ejercicio de detenerme en los detalles y mirar más hacia el cielo, los tejados de Madrid son una joya a los que prestamos poca atención. Además, ya te puedo avanzar que lo más seguro es que haya una nueva temporada.

¿Cómo has evolucionado profesionalmente?

Ahora mismo estoy en un momento muy dulce, haciendo doblete, los domingos en Antena 3 acompañando a Roberto en 'Mundo Brasero', y también muy volcada en Telemadrid, cadena a la que le tenía ganas, con 'Callejeando', que se va a estrenar de manera inminente. Reconozco que soy una afortunada porque he ido enlazando proyectos y llevo ya 14 años en la tele. Además, las redes sociales son una muy buena herramienta de negocio a la que he sabido sacar rendimiento.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Esperabas tener este éxito cuando decidiste mudarte a Madrid?

En Madrid siempre he vivido de alquiler porque pensaba que algún día este sueño se acabaría, ahora creo que ya no regresaré jamás a mi tierra, y eso que la tele es una montaña rusa, hay veces que estás en varios programas a la vez y otras en las que parece que nada fluye. Este trabajo exige salud mental, confianza, paciencia y estar siempre preparada por lo que pueda surgir.

¿Cómo es Adriana fuera de las cámaras?

Muy parecida a lo que ves delante. Hace años tiraba más de personaje delante de cámara, lo hacía para protegerme. Ahora soy solo yo, cierto es que adaptas tu manera de comunicar a las necesidades de cada programa. Hay veces que te piden espontaneidad y diversión, otras seriedad, estar sujeta a un cue o tratar a la audiencia de usted. En mi día a día, sigo siendo la chica caótica, sencilla y risueña de antes de meterme en todo este 'fregao', es mi victoria, llevarme bien conmigo misma y reconocerme a diario, pese a todo lo que ha cambiado mi vida.

"Ser mamá me ha enseñado a amar de una manera incondicional"

Llevas desde los 15 años con tu marido, ¿cuál es el secreto?

No lo sé, francamente. Creo que sumar días sin plantearme el "para siempre" o la promesa de la eternidad.

¿Cómo te ha cambiado la maternidad?

Personalmente, me ha hecho ver que soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Ser mamá me ha enseñado a amar de una manera incondicional y ha ordenado mis prioridades, además valoro mucho más el tiempo. También he aprendido que la autoridad no es en absoluto necesaria para criar a un niño y que hablarles con cariño como si fueran adultos es la mejor opción para su aprendizaje, para que confíen en sí mismos y se sientan queridos. Por otro lado, de cara a la galería, me ha hecho mucho más creíble.

¿Volverás a ser madre?

No creo que repita, la verdad. Luna ha sido una suerte de niña y será la única heredera (risas).

¿Cómo recuerdas el día de tu boda?

Sin música, ¡se nos olvidó ponerla!

¿Tienes miedo a envejecer?

No tengo miedo a envejecer por fuera, pero sí por dentro, temo ese momento en que la batería empieza a fallar y comienzas a perder visión, a oír mal o a levantarte del sillón por fases.

¿Te preocupa?

Me preocupa mucho saber que un día no podré seguir el ritmo a Luna o acompañarla todo lo que quisiera si me necesita.

¿Sigues teniendo la ilusión que tenías cuando empezaste en esta profesión?

Sí. El día que la pierda me apearé, eso seguro.

"Con Tania Llasera está todo solucionado"

El 14 de julio cumpliste 38 años, ¿cómo te ves dentro de veinte?

La verdad es que no me lo he planteado todavía, porque vivo muy al día. Pero espero que junto a la gente que quiero, con energía, ganas de viajar y de celebrar la vida.

¿Cómo recuerdas tu etapa en 'Sálvame', donde te descubrimos hace trece años?

Con cariño y muy lejano.

¿Por qué has llegado a decir que no volverías?

Porque aquello ya lo viví y ahora hay otros retos que me seducen más y me esperan.

¿Sigues teniendo contacto con tus compañeros?

Cuando coincido con ellos me hace mucha ilusión, con algunos me sigo en redes.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Te tengo que preguntar por tu 'pelea' con Tania Llasera. ¿Qué pasó?

(Risas) Todo solucionado. Simplemente creo que ambas tratábamos temas diferentes. Nadie habló de una cuestión estética ni de sobrepeso, sino de obesidad. Que no lo digo yo, lo dice la OMS, la obesidad adulta e infantil es una epidemia y una enfermedad. Los extremos siempre son malos y lo importante siempre es la salud física y mental.

¿Te molestan las críticas?

No mucho, la verdad. No tengo demasiados haters, pero sí es cierto que las redes sociales son a veces la ciudad sin ley y deberían regularse. Pero la realidad es que no me perjudica mucho lo que la gente piense de mí.

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Furterer. Agradecimientos: Hotel Princesa Plaza Madrid. Calle de la Princesa, 40. Teléfono: 915 422 100.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io