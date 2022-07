Antonio Banderas y Nicole Kimpel siguen disfrutando un año más de su verano en Marbella. El galardonado actor malagueño es un gran enamorado de la localidad costera andaluza y parece que su pareja está cogiendo mucho cariño también a esta localidad. Además, ambos son fieles al Festival Starlite de Marbella. El actor y su chica se convirtieron en invitados de honor del concierto de Joan Manuel Serrat. Un concierto muy especial pues el cantautor anunció que esta iba a ser su última gira. Por eso, tanto la estrella internacional como algunos de otros rostros famosos como su gran amiga María Casado o Fernando Martínez de Irujo no se quisieron perder esta cita musical.



Starlite

Antonio Banderas y Nicole Kimpel vibraron en una noche mágica en Málaga. Bailaron y entonaron las canciones del cantautor. Y es que no quisieron perderse la oportunidad casi única de poder escuchar al cantautor en directo antes de su retirada de los escenarios. El arista arrancó su gira en Nueva York el pasado mes de abril y terminará en el Palau de Sant Jordi en diciembre, su tierra natal.



Tras su divorcio de Melanie Griffith, que se convirtió en una de las 35 rupturas más sonadas; el intérprete encontró el amor en esa empresaria holandesa de la que no se ha separado desde que surgió el flechazo entre ambos. Este año han celebrado nada más ni nada menos que ocho años de amor y están viviendo un verano de ensueño, enamorados como el primer día. Un amor que demuestran en público en eventos como éste o a través de sus redes sociales donde dan buena muestra del gran amor que los une.

Starlite

