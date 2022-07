El matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano está en boca de todos. El anuncio de su separación podría ser eminente, aunque ellos se nieguen a hacerlo público y se empeñen en negarlo, lo cierto es que lo suyo podría estar ya roto. Cuando la colaboradora de televisión llega a Madrid, el torero se va y cuando ella viaja a Costa Ballena, él pone rumbo a Madrid. Y es un juego que ya comienza a hartar, así lo ha querido dejar claro la presentadora de 'El programa del verano' que se pronuncia sobre la relación de Ana María Aldón y Ortega Cano.

Patricia Pardo no ha podido esconder su opinión y ha confesado a Joaquín Prat todo aquello que le ha sentado mal de la mujer del torero. Durante la sección del corazón, Joaquín Prat realiza una pregunta a su compañera: "¿Nos da tiempo a hablar de Ana María Aldón?". Patricia Pardo contesta inmediatamente "me temo que sí" y el presentador se sorprende al escuchar la respuesta de la periodista: "¿Por qué te temes?".

Patricia Pardo, consciente de la contestación que había dado, empieza a sonreír y dice: "Lo estábamos deseando todos, el tema es que ella ayer fue a su programa y habló de su matrimonio".

Joaquín Prat corta a su compañera y comenta: "Te ha traicionado el subconsciente". Al escuchar al presentador, la periodista explica los motivos: "Te cuento por qué y tengo testigos, el año pasado la defendí mucho y luego ella hizo un poco la 13-14, donde dije digo, digo Diego... me sentó un poquito mal y todavía tengo la espinita clavada".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io