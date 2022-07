Ana María Aldón vuelve a su puesto de trabajo y no sin polémica. La diseñadora ha vuelto a poner rumbo al plató de 'Viva la vida' después de una polémica aparición en 'Déjate querer' con una entrevista a Toñi Moreno que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la diseñadora ha hablado de cómo se encuentra psicológicamente confesando que ha pensado en quitarse la vida, o cuál está siendo la nula relación con Gloria Camila desde los últimos años. Ahora, visiblemente frágil, la colaboradora ha hecho su aparición en el programa en el que es colaboradora y lo ha hecho desde el hotel adonde Emma García fue a recogerla antes de que llegara al plató del programa, respondiendo a las preguntas de la presentadora.

Una de las primeras preguntas ha sido precisamente el motivo por el que no cogió el teléfono durante su "retiro": "No soporto ni el sonido del teléfono", cuenta. Sin embargo, la diseñadora ha querido volver a la televisión después de anunciarse la posible cancelación del programa de forma inminente: "Mi contrato terminaba el 30 de junio, pero yo quería seguir. Estoy rota y en pedazos, pero aquí estoy. Llevo dos horas y media de terapia antes del programa", añadía. Un primer encuentro que ha sido breve, pero suficiente para que Emma se mostrara preocupada.

Tras ello, presentadora y colaboradora se volvían a ver las caras en el plató, momento en el que Aldón ha confesado que se había alegrado al volver a ver de nuevo a todos sus compañeros del programa puesto que "por un momento pensé que no volvería a verles".

Sobre ello, Emma García le ha preguntado directamente cuál fue el detonante que la hizo llegar hasta el punto de querer rendirse: "Se colmó el vaso", decía críptica Aldón quien añadía que "sabía que me iba a pasar esto porque el vaso estaba muy lleno", "pasan cosas con agentes externos que llega un momento en el que digo 'hasta aquí llego'", añadía. Unas palabras sobre las que reiteraba que "no tiene que ver con mi marido" en el sentido de que él no es el responsable de lo que ocurre aunque sí está implicado.

A pesar de todo, Ana María ha sentenciado que aunque sí existe una crisis, no hay ninguna separación con su marido, sino que se están apoyando mutuamente y que "no hay separación física ni de ningún tipo". "Lo que tiene que haber es una eminente recuperación por mi parte. Cuando alguien se pone malo, se recupera y pone todos los medios, y yo estoy haciendo lo mismo", aseguraba. "Estoy en el momento en el que tengo mirar por mi salud mental y trabajo para ello; y lo demás no es que no me importe sino que sé cuál es mi prioridad".

