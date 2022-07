Carlota Corredera está disfrutando al máximo de sus vacaciones de verano. Desde su marcha de 'Sálvame', la presentadora ha decidido tener unos días de desconexión disfrutando de Sicilia junto a su familia. Sin embargo, este descanso podría llegar pronto a su final, y es que parece que la vuelta de la periodista a 'Telecinco' está cada día más cerca gracias a un nuevo programa que llegará a la cadena y que parece que ella será la persona encargada de dirigir.

Tal y como informa 'Algo pasa TV', la presentadora podría estar preparándose para volver pronto a un plató de televisión gracias al programa '¿Quién es mi padre?'. En este nuevo espacio se hablará de los hijos ilegítimos de las familias más conocidas del país. Un formato que constará del visionado de un documental con su posterior debate. Sin duda, un gran proyecto gracias al cual podríamos volver a verle en televisión muy pronto.

Gtres

De momento, Carlota Corredera no se ha pronunciado sobre este nuevo proyecto y desde la cadena no han desvelado cuándo tienen pensado emitir este programa, aunque todo indica a que podría ser dentro de poco tiempo. Por ahora, mientras esperamos conocer más detalles sobre este nuevo proyecto de la presentadora, ella continúa disfrutando de su familia.

Sin duda, una gran noticia que se produce después de que hace unos días la revista 'Semana' desvelase que la periodista había sufrido un duro golpe profesional al tener pausada la publicación de la segunda parte de su libro de feminismo, 'Hablemos de nosotras'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io