¡Marta Flich está embarazada! La presentadora que lleva los mandos de 'Todo es mentira' está esperando su primer hijo y hasta ahora no había hecho ningún guiño por en redes sociales. En pantalla tampoco se le notaba nada, ya que al estar sentada... y las fotos de su perfil de Instagram tampoco nos daban ninguna pista, así que ha sido una auténtica sorpresa. La periodista que trabaja mano a mano con Risto Mejide ha conseguido muchísima popularidad gracias a su humor sarcástico de los dimes y diretes de la actualidad política y ahora tiene un nuevo trabajo. Un trabajo que será muy gratificante y que, por su vídeo mostrado en las redes, lo clavará como el de presentadora.

"Mi curvita de la felicidad", pone como título a una sucesión de fotos luciendo tripita con una cara de entusiasmo increíble. La periodista hace poco que ha cumplido los 44 años por lo que deducimos que la buena nueva le ha venido por sorpresa. La cómica está encantada y son muchos los comentarios que está recibiendo dándole la enhorabuena por su embarazo como el de Sonsoles Ónega, Beatriz Luego o Cristina Cifuentes.

Marta Flich se casó con el también escritor y colaborador de prensa, radio y televisión Edu Galán, fundador de la revista Mongolia y habitual en este mundillo que mezcla política con humor del que ella también forma parte. El matrimonio, que llevan tres años como marido y mujer, celebraron su amor por lo civil y ahora les toca vivir una experiencia única con este nuevo integrante.





