¿Cuál es el mayor miedo de Laura Escanes? La joven, junto a su marido Risto Mejide, se han abierto por completo en un proyecto en común. La pareja se ha embarcado en la realización de un podcast de la plataforma Podimo llamado, 'Cariño, ¿pero qué dices?', en donde nos regalan una puerta a su intimidad a través de sus miedos más comunes y sobre cómo formar una familia ha influido sobre sus mayores miedos. Los miedos son muy irracionales y quizás, a lo que tú temes, otro no entienden y viceversa. Los miedos son libres y la influencer tiene uno que le persigue desde que es madre.

En el primer capítulo del podcast, el presentador confesaba que antes temía mucho a la muerte, mientras que Laura Escanes se mostraba bastante tranquila: "¿A la muerte? A mí me importa una mierda morirme. Siempre he pensado que voy a morir joven". Ahora la catalana tiene un temor que le acompaña desde que su hija Roma vino a este mundo: "El miedo a que le pase algo a Roma, a Julio, a ti, a mis amigos o a mi familia… Eso me mata", explicaba.

Gtres

No solo le preocupa el que les pueda pasar algo a quienes la rodea. La influencer se ha puesto en la piel de muchas mujeres y era inevitable que pensara en su hija cuando ya sea una jovencita y empiece a salir de fiesta. "Que vaya sola por la calle cuando sea adolescente… Eso es algo que tú no has vivido, pero yo sigo teniendo miedo cuando vuelvo a la una de la mañana y sigo diciéndole a mis amigas que me avisen cuando estén en casa. Y los taxis se esperan en la puerta a que entres en casa y cierres la puerta…", continuaba la joven.

