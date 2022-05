Laura Escanes es una de esas mujeres que no se calla ni se corta por nada del mundo, y muchos le agradecemos que tenga una voz tan fuerte. De hecho, estos días, en sus redes sociales, se ha visto 'obligada' a sacar ese genio que lleva dentro, siempre desde la buena educación, para hacerle ver a su 'fandom', con la mejor intención, que hay preguntas que no se le deberían hacer a alguien, como la de que cuándo va a volver a tener hijos. Y ella, harta -pero demostrando un alto nivel de paciencia-, ha querido explicar por qué no está bien hacer esa cuestión.

"Me voy a poner un poco intensita para preguntar a esta pregunta", ha empezado diciendo cuando, en un 'preguntas y respuestas' de Instagram un usuario ha querido saber cuándo se planteará tener más hijos. "Creo que no somos conscientes del daño que puede hacer preguntar esto", ha continuado diciendo.

Laura Escanes Instagram

"En mi caso no me duele", ha querido dejar claro sobre la pregunta, pero ha querido que sus seguidores entiendan que puede ser una cuestión incómoda para algunas personas o parejas que sí quieran tener hijos y, por alguna razón, no puedan: "¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto?". "No sabemos la historia de los demás y es una pregunta súper íntima. Igual que cuando vemos a una pareja y ya preguntamos que cuando van a ir a por los hijos", ha dicho, justo antes de añadir una gran verdad: "Tal vez no quieren y lo único que hacemos cuando preguntamos eso es meter una presión innecesaria".

Dicho esto, Laura sí ha querido despejar todo género de dudas sobre su próxima maternidad, y ha respondido claramente que, por el momento, no se plantea tener más bebés y que piensa disfrutar aún más de su pequeña Roma y de todos los proyectos profesionales que tiene por delante.

