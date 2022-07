JOsé Ortega Cano ha negado, a gritos, que su matrimonio con Ana María Aldón, esté en crisis. El torero está pasando unos días en su casa de Costa Ballena (Cádiz) y hasta allí se han desplazado las cámaras de 'Sálvame' para preguntarle por las últimas informaciones que apuntan a un posible divorcio. "Estoy harto. ¡No hay crisis, no hay nada", decía visiblemente enfadado. Algo que también había dicho la diseñadora en 'Viva la vida': "Estoy diciendo que no (a la separación) pero hay otra gente que dice que sí. ¿Qué hago yo? Estoy muy cansada. Afortunadamente, estoy dando pasos hacia delante y de momento no han acabado conmigo".

Pero el enfado del torero aunque cuando los reporteros le preguntan por la supuesta gran bronca entre Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila, que habría terminado con el torero abandonando su casa de Madrid para irse a la casa de su hija. "¿Queréis que me ponga violento, que vaya a la cárcel?", decía a gritos y visiblemente nervioso el torero ante el micrófono de 'Sálvame'.

Cansado, les hacía una petición: "Que me dejéis tranquilo, ahora mismo que me dejes tranquilo".

Lo cierto es que la relación entre Ortega Cano y su mujer está más tensa que nunca y prueba de ello es que mientras ella estaba en Costa Ballena con el hijo de ambos, él estaba en Madrid; y ahora que él está en Cádiz, la diseñadora estaría en la capital. Aunque Ana María también haya negado la separación sí ha dicho que no espera nada de su marido. "Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que llama un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso", señaló hace unos días. Según Carmen Borrego, el torero habría puesto la casa conyugal a nombre de su hija.

