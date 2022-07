Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez están viviendo unos días llenos de emociones. Hace unas semanas la pareja celebraba por todo lo alto una gran boda con la que sellaban su amor después de numerosas idas y venidas. Una gran noticia a la que se sumaba el fichaje del futbolista por un equipo de Turquía. Ahora, la 'influencer' ha aprovechado su canal de 'Mtmad' para explicar cómo se encuentran y desvelar cuáles son sus planes de futuro.

La ex tronista de 'MHYV' ha confesado que está muy feliz por la boda que tuvo, ya que le pareció de "película". Sin embargo, ha lamentado que por temas de trabajo todavía no hayan podido tener una luna de miel, aunque espera que puedan organizarla pronto. Mientras tanto, se encuentra inmersa en la que será su nueva vida en Turquía, un cambio radical de sitio que está comenzando a organizar.

Mtmad

Aurah Ruiz ha reconocido que le llamó mucho la atención cómo todas las personas acogieron a Jesé Rodríguez con gran cariño en Turquía cuando se anunció su fichaje. "Es muy bonito llegar a un país y que te acojan así. Gracias por acogernos así, nos sentimos super en casa", ha indicado. Ahora, ella se encuentra en un hotel en dicho país mientras busca la que será su futura casa allí. " Entre idas y venidas estamos buscando casa, conociendo la cultura de aquí, el idioma que es bastante complicado...", ha explicado. Una proceso en el que no está presente su hijo Nyan, ya que se ha quedado en Gran Canaria.

"A Nyan lo he apuntado en el campus de verano, así que está en Gran Canaria y yo voy y vengo. Hace unos días viajamos a Madrid para que Jesé pudiese ver a su hijo porque hacía cosa de dos meses que no lo veía. El campus es algo que le viene bien y que lo pide", ha indicado reconociendo que a su hijo le hace muy feliz estar allí.

Mtmad

Sin embargo, ha querido dejar claro que en el momento que la mudanza a Turquía sea definitiva se llevarán al pequeño con ellos. "No voy a dejar a mi hijo en Gran Canaria, se vendrá a vivir con nosotros vivamos donde vivamos. Ahora Jesé está entrenando con su equipo y yo voy y vengo. Él sigue en Gran Canaria porque está en el campus, él necesita una rutina", ha aclarado. Además, ha confesado que, debido a los problemas de salud que padece, antes de viajar con él habrá ciertas cosas que tendrán que solucionar. "Hay una cosa pendiente de Nyan que es el tema hospital, ya que tiene que tener unos días de hospitalización, por eso no lo podemos traer", ha aclarado sin querer entrar en más detalles.

De esta forma, Aurah Ruiz ha dejado claro que se encuentra muy feliz con su nueva vida de casada, reconociendo que está muy emocionada por comenzar una nueva vida en Turquía junto a su hijo y su pareja.

