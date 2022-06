Sabemos que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez están ya muy nerviosos viendo que la fecha de su boda se acerca, pero nosotros también, y es que después de la de Fani y Christofer, este va a ser otro de los enlaces del año. Los novios han sido muy privados desde el principio sobre los detalles de la boda y de la celebración, pero ahora, poco a poco, vamos conociendo más, y cada día va saliendo algo nuevo que desconocíamos: ¿Cómo será el vestido de ella? ¿Qué llevará él? ¿Habrá famosos invitados? ¿Quién pagará la boda? ¿Qué menú han escogido los tortolitos? Muchas preguntas... ¡que ya tienen respuesta!



De momento, lo que sí sabemos es que los novios se casarán en Gran Canaria, la isla en la que ambos han nacido, crecido y también se han conocido. A pesar de que la pareja está realizando viajes a la península para las pruebas, escoger detalles y muchas otras cosas, no han querido dejar pasar la oportunidad de casarse en su tierra por su comodidad, pero también por la de sus amigos, familiares y, especialmente, la de su pequeño en común, Nyan, que requiere de muchos cuidados 24 horas al día, y que, de nuevo, ha vuelto a pasar por el hospital tras un susto de salud.

La boda de Aurah y Jesé: los trajes de los novios

Uno de los primeros detalles que conocimos fue el traje de novio de Jesé, que se lo harán a medida en una tienda especializada de Sevilla, y como es de esperar, con las mejores telas del mercado. En cuanto a ella, la propia Aurah dedicó un vídeo exclusivamente a la prueba de su vestido, del que sabemos que será completamente blanco, llevará velo, le gusta la pedrería y para el corte tiene dos opciones: estilo princesa o corte sirena.

La boda de Aurah y Jesé: el menú

A pesar de haber tenido hasta 10 opciones diferentes, a los novios no les ha gustado ninguna, tal y como ha contado la propia Aurah, al final serán ellos los que lo elaboren desde cero poniendo sus platos favoritos. Además, todo será sin gluten por la madre de ella y también por Makoke, que será una de las invitadas más famosas que acudan al enlace.

La boda de Aurah y Jesé: El maquillaje y el pelo de la novia

Para Aurah, el maquillaje es algo tan importante como el mismo look, porque es lo que al final pone 'la guinda al pastel'. Ha optado por tonos súper naturales y sin demasiados detalles, aunque una cosa va a ser segura: su característico 'eyeliner' no va a faltar.

En cuanto al peinado, Aurah también ha dejado caer que no va a optar por "ningún moño de novia", pero sí deberá llevar algún tipo de recogido porque ha confirmado que llevará velo.

La boda de Aurah y Jesé: ¿quién paga?

Una boda es un gasto bastante importante, y más si es tan grandilocuente como la pintan Aurah y Jesé, a la que no le va a faltar ni un detalle personalizado y a su gusto... pero cuando en una casa hay dinero más que de sobra, eso no es un problema, y Aurah le ha quitado hierro al asunto del dinero, que siempre es un tema escabroso de tratar: "No sé cómo pagaremos la boda. Nos casamos los dos, así que yo pagaré mi parte y él la suya".

La boda de Aurah y Jesé: el polémico acuerdo prematrimonial

Casarse sabiendo eso de que 'lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío' siempre es una tranquilidad por si el día de mañana la cosa no funciona (y viendo los antecedentes de Aurah y Jesé... ejem, ejem), pero la conversación es bastante 'peliaguda'. De hecho, ninguno de los dos ha querido confirmar si lo han firmado o si lo firmarán en un futuro próximo: "Es una cosa muy personal de cada pareja y privado. Somos partidarios de que la gente no sepa nada, porque hay que respetar las decisiones de cada pareja. Lo importante es que nos queremos, que estamos enamorados y que nos vamos a casar… y por lo demás estamos súper tranquilos", ha dicho el futbolista. "No hemos hablado de esto y tampoco creo que se vaya a hablar. La verdad es que me daría igual. No estoy pendiente de si firmamos o no firmamos un contrato. No es algo que me ronde la cabeza. Sin más", le ha restado importancia ella.

La boda de Aurah y Jesé: ¿invitados sin móviles?

La eterna cuestión que no paran de hacerse los novios: ¿quitarles o no quitarles los móviles a los invitados? Desde el punto de vista de Jesé, es mejor prohibirlos en algunos momentos de la velada para que todos interactúen, se conozcan, se lo pasen bien y, en definitiva, disfruten de lo que tienen preparado para ellos, pero Aurah tiene muchas más dudas: "Yo soy de las que está siempre con el móvil en la mano. No quiero incomodar a nadie", ha confesado.

