La vida de Aurah Ruiz ha dado un giro de 180 grados en sólo unas semanas: ha pasado de ser una mujer soltera a casada en una magnífica boda junto a su chico, el futbolista Jesé Rodríguez, pero ahora, cuando todos esperaban que se fueran de luna de miel, han tenido que posponer los planes por los nuevos proyectos profesionales de Jesé, que acaba de fichar por el Ankaragücü, equipo de fútbol de la súperliga turca, lo cual ha significado que la familia deberá mudarse a la capital del país otomano en las próximas semanas, aunque la pareja ya ha llegado para ir preparándolo todo.

Aurah ha compartido en redes sociales sus primeras impresiones del país, donde dice estar "muy feliz" "investigando la zona", mientras ella y Jesé tratan de hacerse un poco con el idioma (para lo que, de momento, llevan un traductor personal) y visitan la ciudad, algo que les ha llevado todo el fin de semana, aunque el gran problema, además de no saber turco, ha estado en que ambos han "echado mucho de menos a Nyan", el hijo que tienen en común y que se ha quedado en las Islas Canarias, donde ha estado muy bien cuidado por sus problemas de salud, mientras sus padres estaban de viaje.

La pareja se dispone a empezar una nueva vida, en la que esperamos que les vaya mucho mejor que en España, donde Jesé no ha tenido una salida precisamente por todo lo alto: sus malos resultados en el Paris Saint-Germain (a donde lo cedió el UD Las Palmas) hicieron que los franceses le mandaran de nuevo a nuestro país, pero ahora ha visto la oportunidad de remontar y se ha marchado nada menos que a Turquía: "Jesé me comentó que necesitaba una experiencia nueva y este proyecto le convenció. Podía haber ido a otros países como Catar, Japón y China. Pero en Turquía tiene un buen desafío, aquí puede subir el nivel, va a tener a mucha gente pendiente de él y una oportunidad de crecer en lo deportivo y económico. Aquí va a ganar más que en España porque el sueldo está libre de impuestos", contó Marko Kirdemir a El Confidencial, el agente que le ha llevado toda la operación en Turquía con los directivos del equipo.

Por lo pronto, la pareja se ha alojado en un lujoso hotel de la ciudad donde Aurah nos ha puesto los dientes largos: sólo con ver la buena pinta de las comidas y la amplísima piscina interior donde Aurah se ha relajado estos días ya nos dan ganas de meternos en su maleta ¡y que nos lleve con ella!

