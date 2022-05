Aurah Ruiz está atravesando un pésimo momento. La joven se encuentra desde hace unos días en el hospital junto a Nyan, su hijo en común con Jesé Rodríguez. Y es que el pequeño ha vuelto a ser ingresado por una complicación de su enfermedad rara, la cual es grave a nivel neurológico, según declaraba la propia novia del deportista a 'Lecturas'. La joven está en alerta a los pies de la cama del hospital de su pequeño observando cómo evoluciona a cada momento.

A través de las stories de Instagram, la joven ha compartido con sus seguidores la evolución del pequeño poniendo al día a todos de cómo se encuentra, aunque no ha querido comentar el motivo concreto del ingreso, sí que ha hecho partícipes a sus seguidores de dónde se encuentra. "¿Les suena? Pues eso mismo. Vamos mi amor, si pudiste con todo, con esto más. Te amamos", ha escrito en sendas stoires mencionando a su prometido, Jesé.

Mientras en una de ellas se la puede ver observando la televisión a ella sola, en la otra se ve al pequeño Nyan mirando a cámara con una sonrisa: "Estamos viendo la televisión", explica el hijo de la instagramer, mostrando que dentro de la gravedad se encuentra bien. De esta forma también ha relajado a la comunidad de Aurah que están volcados con la situación de la joven.

Y es que, Nyan nació con una mutación genética rara que le provoca una serie de cuidados que han sido el motivo de disputa de Jesé y Aurah durante el tiempo que han estado separados. "Tanto Jesé como yo tenemos el mismo gen mutado. El niño ha heredado ese gen pero su cuerpo no responde. Genéticamente Jesé y yo no somos compatibles, los médicos nos llegaron a decir que si éramos familia", explicaba en Mtmad. Ahora, ambos viven una feliz segunda oportunidad.

