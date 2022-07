Belén Esteban se convirtió en la mejor defensora de Anabel Pantoja a pesar de no poder acudir al plató debido a su aparatosa caída. Cada vez que podía mostraba todo su apoyo a la sobrina de Isabel Pantoja, ya sea con sus llamadas en directo a 'Sálvame' o con su defensa a través de las redes sociales. Ahora, tres meses después de la aventura más extrema de su vida Anabel Pantoja ha vuelto de 'Supervivientes' y ha protagonizado un emotivo reencuentro con Belén Esteban.

Las amigas llevaban mucho tiempo separadas, aunque ello no ha pasado factura en su amistad, al contrario, la ha fortalecido. Ha sido Anabel Pantoja quien ha compartido una imagen en sus historias de Instagram donde ambas se muestran muy felices.

Aunque Belén ha vuelto a la televisión hace tan solo una semana, no acudió al plató a recibir a su amiga, así que seguro que tenían muchas historias que contarse. La sevillana se ha enamorado en el reality de su compañero Yulen Pereira, un amor del que la colaboradora de 'Sálvame' ha sido la mayor defensora.

También lejos de Cayos Cochinos también pasaron muchas cosas de la que seguramente su amiga la haya puesto al tanto, como las declaraciones de su ex Omar Sánchez o su operación de tobillo de la que aún está pagando las consecuencias.

"Te he defendido en mis redes sociales con todo mi corazón y con toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo. Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado", afirmaba hace tan solo unos días la de Paracuellos sobre Anabel Pantoja durante su intervención en ‘Conexión Honduras’. Ahora, seguro que Belén Esteban ha comentado con ella su paso por 'Supervivientes' y se han puesto al día de todo lo que ha sucedido durante estos tres meses.

