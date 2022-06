Omar Sánchez está dispuesto a romper el silencio y hablar sobre su dolorosa separación de Anabel Pantoja. El joven se sentará este sábado en el 'Deluxe' para contar uno de los episodios más duros y tormentosos de su vida: el fin de su matrimonio con la sobrina de Anabel Pantoja. El windsurfista profesional lo hace después de que tan solo cuatro meses después de haber pronunciado el 'Sí, quiero' su relación sentimental se acabase. Parece que Omar está dispuesto a, por fin, despejar las dudas surgidas en torno a su relación con la mediática sobrina de Isabel Pantoja. No sabemos si también estará dispuesto a responder sobre los rumores de infidelidades que afloraron tras el fin de su relación.

Lo que sí está claro es que el exconcursante de 'Supervivientes: Perdidos en Honduras 2021', por fin, podrá dar su versión de los hechos que le llevaron a poner fin a su matrimonio con Anabel Pantoja.



Omar también podrá opinar sobre la manera en la que está viendo la participación de Anabel Pantoja en 'Supervivientes'y cómo le está sentando la amistad que está surgiendo entre su exmujer y Yulen Pereira, otro de los participantes el reality de supervivencia. La prima de Kiko Rivera ha sido relacionada con el deportista desde que arrancó el reality y parece que cada vez su relación es más cercana. Muchos ya los tachan como una de las parejas de 'Supervivientes 2022'.

La ruptura del silencio de Omar Sánchez este sábado en el 'Deluxe' se espera con gran expectación, no solo por las consecuencias que esta pueda tener cuando Anabel salga del reality y vea que su exmarido ha hablado sobre su matrimonio. Sino que también sobre lo que él pueda sentir y decir, pues de momento solo se conoce la versión de la sobrina de Isabel Pantoja, que se encuentra de gira por Latinoamérica.

De momento, las primeras en reaccionar han sido las compañeras de Anabel Pantoja en 'Sálvame'. Marta López, compañera de aventuras de Omar en 'Supervivientes: Perdidos en Honduras 2021' asegura que "nadie se tiene que perder la entrevista".

