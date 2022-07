Ion Aramendi se ha convertido en padre por tercera vez. El presentador de 'Supervivientes' y 'Mejor contigo' está de enhorabuena y es que, nada más acabar la emisión del concurso en el que Alejandro Nieto se hizo con la victoria, su mujer, la también periodista María Amores, ha dado a luz a la que es la primera hija de la pareja: Marieta. El presentador ha sido el encargado de dar la buena noticia a través de sus redes sociales con una imagen en la que ha presentado a la pequeña mientras la coge en brazos y la muestra a cámara. "Nació ayer, 4 kilos y es una maravilla", ha escrito junto a la imagen donde ha presentado a la pequeña.

El presentador, que se ha sincerado con una entrevista en DIEZ MINUTOS, también ha confirmado que su mujer se encuentra perfectamente, aunque ha pasado más tiempo en reanimación al haber sido una césarea y haber tenido algunas complicaciones aunque nada grave, tal y como ha querido aclarar. Así, Aramendi ha posado con su bebé con cara de cansado pero muy feliz.

Hace tan solo unos días, María Amores publicaba una imagen de su embarazo mostrando las ganas que tenía de conocer ya a su pequeña pues comenzaba a salir de cuentas. "Venga, ponte ya en posición de salida que aquí fuera te espera una cosa muy entretenida que se llama Vida. Cuando conozcas a tus hermanos y a tu padre vas a flipar, tienen un arte que no se puede aguantar", escribía.

Y es que la mamá ha sido muy activa en Instagram contando todos los detalles de su embarazo, incluso una de sus ecografías, que unió a un mensaje en primera persona: "Tengo 13 semanas y estoy ya estresadito perdido. Me han tenido de mudanza, viajando en trenes, autobuses, coches, viviendo en diferentes casas y ciudades y me han ignorado un poco. Por eso le he dado un poco de caña a mi madre, que sólo decía que estaba como de resaca , no sé qué es eso, pero la pobre se encontraba fatal. He venido de sorpresa, creo que al principio no me querían pero yo de aquí no me muevo. Oigo voces de unos niños que deben ser mis hermanos y a esos no me los quiero perder ni de coña. Mis padres, por lo visto, son un poco viejunos pero no paran, parecen majos y son muy animados. Mi padre canta todos los días, tiene un vozarrón y trabaja en algo que se llama tele. Mi madre habla mucho, no sé a qué se dedica pero no calla!". Ahora, ha llegado el momento en el que toda la familia pueda disfrutar unida de la nueva miembro.

