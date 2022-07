Ion Aramendi está feliz con su trabajo en 'Supervivientes'. Llega a nuestra cita a las 12 de la mañana y nadie diría que, la noche anterior, se fue a la cama de madrugada, después de presentar el debate del reality. Un programa en el que se siente cómodo, ya que por la vida que ha llevado, bien podría ser él uno de los concursantes. Prueba de ello es que después de haber triunfado como jugador de baloncesto, decidió cambiar de aires e irse a vivir a Australia, donde trabajó como encargado de un restaurante griego, y donde pudo practicar una de sus grandes pasiones, el surf. Un país del que guarda buenos recuerdos y amigos, y alguna que otra enseñanza que le ha servido para abrirse camino en la vida. A televisión llegó sin esperarlo. Su padre vio un anuncio en prensa, en el que pedían un reportero para televisión, le animó, se presentó al casting y le eligieron para 'Sálvame'. Una experiencia única que le abrió las puertas a un mundo en el que se ha integrado con naturalidad. Casado con la periodista María Amores, la pareja tiene dos hijos y otra bebé que está en camino.

Ion Aramendi, que tiene una vida apasionante y llena de anécdotas, se presentó al casting de 'Sálvame' por insistencia de su padre y reconoce que le cambió la vida. "Cuando me presenté ni siquiera sabía que era para 'Sálvame', yo no soy un periodista vocacional, no sé por qué estudié esta carrera, pero cuando me llamaron hice un par de vídeos en plan parodia, movilicé a mi familia y colegas para que me votaran y quedé el tercero, y me cogieron como reportero" y revela qué aprendió en esos años. "Todo, perdí el miedo a la cámara, aprendí a contar en minuto y medio la historia que quieres narrar, saber reaccionar cuando Jorge te ponía en un aprieto…" y recuerda anécdotas de su época de reportero. "Siempre que intentaba abordar a Cayetano Martínez de Irujo me generaba mucha tensión, porque en cuanto le lanzaba una pregunta sobre Genoveva o la duquesa de Alba, su madre, me soltaba una grosería y eso me resultaba muy desagradable. Imanol Arias tuvo un momento complicado cuando se separó de Pastora Vega e inició de una nueva relación amorosa, pero siempre me trató educadamente, y ahora somos amigos, porque entendía mi trabajo".

Beatriz Velasco HEARST

El padre de Ion Aramendi participó en 'MasterChef abuelos' y el periodista reconoce que a él le encanta comer "me chifla la comida de toda la vida, pero cocinar no cocino nada". El presentador tiene claro que su familia es lo más importante. "Yo la mayor parte de mi tiempo la paso con mis hijos. Me gusta jugar con ellos y afortunadamente en la comunidad donde vivimos hay piscina. Como el mayor ya tiene nueve años y el menor cinco, demandan mucha atención y aprovechamos para jugar al básquet, con las tablets… La paternidad me hace ser la persona más feliz del mundo, porque para mí mis hijos son lo más bonito que me ha dado la vida. Yo siempre he sido muy juerguista, me ha gustado divertirme, pero mis hijos me han centrado y me han permitido pelear porque yo no soy nada ambicioso, pero por mis hijos sí, quiero lo mejor para ellos". Ion Aramendi y su mujer María comparten profesión y reconoce que son muy cariñosos con sus hijos pero no les sobreprotegen. "En ese sentido no les súper protegemos, porque yo soy un chico de barrio, y me gusta que se enfrenten a los problemas o a las dificultades que pueden encontrarse en la vida como me he enfrentado yo. Les animo a que salgan a la calle, a que no tengan miedo y, a nivel educacional, el apoyo de los abuelos es muy importante. Tanto mis padres como mis suegros no les consienten demasiado. Nos ayudan a ponerles en su sitio", dice.

Beatriz Velasco HEARST

Ion echa la vista atrás y reconoce que "he sido buen estudiante, muy buen deportista, pero muy gamberro. Yo empecé a salir antes que mis hermanos" y revela un dato desconocido de su trayectoria. "Hubo una etapa de mi vida que dirigía una fábrica con 250 personas a mi cargo y hacíamos cosas industriales, por lo que tenía que viajar mucho a Alemania. Una etapa con un estrés increíble, revisando el butano en pueblos de Segovia a treinta y tantos grados. La tele, si la comparamos con esos trabajos, me pareció gloria bendita".

Ion Aramendi defiende la televisión y el periodismo del corazón y aclara si le gustaría presentar 'Sálvame'. "A mí me gusta lo que estoy haciendo, el debate de 'Supervivientes', si cuando acabe hay en el futuro otro reality, lo vemos, pero yo no hago proyectos a largo plazo" y revela por qué cree que interesa la vida de Isabel Pantoja o la de Rocío Jurado. "Es de las cosas que me alucina. Interesan porque son las dos grandes sagas que quedan, aunque hay otras muchas, pero es verdad que Pantoja y Jurado representan a una España que aún existe, a quienes les gusta lo mundano, lo terrenal, lo patrio, lo que gustan las tragedias. Eso atrae a la gente... Para mí formar parte de una familia tan mediática, sería una losa. Yo entiendo que la familia de Pantoja saque rédito económico, el problema es que a veces no saben cómo gestionar todo lo que de ella se dice. Debe de ser muy complicado ser hijo de una mujer que genera tanto interés.

Beatriz Velasco HEARST

Ion Aramendi revela cuál cree que es el atractivo de 'Supervivientes', cuya última edición ha ganado Alejandro Nieto, que nunca tuvo dudas en presentar porque lo considera un regalo. "Ver sufrir a la gente en situaciones extremas, es parte del éxito; que transcurra en unas islas salvajes, atrae, además de los personajes y de quienes les defienden" y aclara si iría. "No soporto los bichos ni pasar hambre, por eso valoro mucho lo que hacen, viven una experiencia física y mental durísima. Porque, aunque te controles, al final sale lo que llevas dentro, tu yo verdadero".

Entrevista realizada en Lateral Fleming Calle del Doctor Fleming, 44. Madrid

Mi foto favorita

Cedida Ion Aramendi

"Esta foto con mi familia me gusta porque la tomamos durante un fin de semana que pasamos en Cabárceno, Cantabria, donde disfrutamos mucho".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io