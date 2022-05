: el segundo aniversario de la muerte de su hijo Aless Lequio , que falleció el 13 de mayo de 2020 víctima de cáncer. El pasado 5 de mayo, la actriz era una de las anfitrionas de Casa Mó, el evento organizado por @moeyewear de Multiópticas para presentar su nueva campaña #solopuedesermo en la que la presentadora comparte protagonismo con Bertín Osborne, María Pombo y Omar Montes, los tres presentes en la fiesta.

Ana Obregón, que se declara fan de las gafas de todo tipo, acudió al evento con un espectacular vestido midi de tul en color blanco y arropada por dos de sus grandes amigos: Susana Uribarri y Armando Raúl Castillo. Desde que falleció su hijo, la actriz suele elegir este color para sus eventos ya que el es color del luto en otros países y fue el escogido para su vestido de las Campanadas en 2020 en su vuelta al trabajo tras perder a Aless.

Jesus Briones

Ana Obregón, que hace unos días recordó a su hijo Aless en redes sociales y le dedicó una emotiva carta, habló con los medios y explicó cómo se encontraba. "Estoy con fuerza. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos. Me emociono" y reveló algunos de sus proyectos. "En septiembre viene 'Mask Singer' y después, ya sabéis, hay una serie y hay un libro. Hay muchas cosas", reconocía.

Gtres

La actriz y presentadora combina su trabajo con el cuidado de su padre, que ya tiene 96 años. "Estoy centrada en mi padre, cuidándole, 96 años y como un campeón, que dure por favor" y desvela sus planes para este verano. "No voy a tener muchas vacaciones porque tengo que escribir, estoy con la serie y con el libro y voy a estar con mi padre cuidándole", revela.

