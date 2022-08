El verano parecía ser tranquilo para Kiko Rivera. Estaba bastante implicado en su vida profesional y algo alejado del foco mediático, ya que eran diarias las polémicas que protagonizaba con los miembros de su familia. Mientras hacía un bolo en Chipiona, se le preguntó por el concurso de su prima Anabel Pantoja pero parece que no le ha interesado demasiado y prefería no dar su opinión. La sevillana sí que ha querido hablar de su primo y los problemas familiares por los que está pasando y le daba un gran consejo. Una ayuda que Kiko ha recibido como excusa para lanzar otra pulla a su madre.

Anabel Pantoja aprovechaba su entrevista en 'Déjate querer' para hablar sobre la relación entre su tía, Isabel Pantoja, y sus hijos: "Estaban cada uno a su vida y allí en la isla me enteré de algunas cosas, supe que no estaban las cosas bien y, aunque sé que tengo que enfrentarme a ello, es algo que no depende de mí". La ex concursante de 'Supervivientes 2022' le reconocía a Toñi Moreno que está deseando hablar con Irene, la mujer de su primo para saber noticias de sus sobrinas: "Estando allí en la isla me he dado cuenta de que vivir con rencor es perder el tiempo y esos niños no se merecen esto".

Instagram

Kiko Rivera ha reaccionado a las palabras de su prima y escribía en sus 'stories' de Instagram: "Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es más lo apoyo pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin salgo", acompañada la frase de un emoticono de sarcasmo. Parece que el dj 'no se baja del burro' y por su parte cree que la culpa la tiene solo su madre.

Este 2 de agosto es el cumpleaños de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, a parte de apostillar con esa frase, también ha compartido una foto de él de pequeño con su padre: "Daría lo que fuese por tenerte aquí papá. Cada día te necesito más". Anabel Pantoja, como siempre, quiere que las polémicas se solucionen, pero parece que su primo no está dispuesto a dar su mano a torcer.





