Hace pocos días que Anabel Pantoja regresó de Honduras pero la colaboradora no ha perdido el tiempo y ha querido ponerse al día pronto de todo lo sucedido en su ausencia. De esta forma, tras protagonizar un emotivo reencuentro con Omar Sánchez y disfrutar de un divertido plan junto a Belén Esteban, la prima de Kiko Rivera ha reconocido que ha tenido la oportunidad de hablar con su tía Isabel Pantoja por teléfono.

Lo cierto es que Anabel Pantoja ya dejó claro durante su participación en 'Supervivientes' que una de las cosas que más le preocupaban era que su familia estuviese orgullosa de ella, y es que no quería decepcionarles, algo que creía que podría haber sucedido tras protagonizar una noche de pasión con Yulen. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, y es que todos le han dejado claro que están muy contentos con el concurso que ha hecho.

Telecinco

Una de esas personas es Isabel Pantoja, que le ha dedicado unas bonitas palabras. "He hablado con ella, me ha dicho que está orgullosísima de mí y que se lo ha pasado muy bien. Se sienten muy orgullosos de mí y de que haya llegado muy lejos", ha indicado dejando claro que su tía ha estado siguiendo su concurso.

Un momento que Carlos Sobera ha aprovechado para saber si Yulen estará invitado al cumpleaños de la tonadillera, que es el próximo 2 de agosto. "Todo el que me quiere y es importante para mí está invitado tanto a mi casa como a la casa de los míos", ha reconocido la colaboradora. Sin embargo, parece que por ahora no tiene pensado que el esgrimista conozca a su familia. "No he puesto ninguna fecha a cuándo iré a Cantora, cuando bajemos y demás. Quiero ir a verlos yo sola y tranquila", ha recalcado asegurando que no irá acompañada.

Yulen Pereira ya conoce a la madre de Anabel Pantoja

A quien sí que parece que conoce ya Yulen es a Merchi, la madre de Anabel Pantoja. Lo cierto es que ella no ha dudado en defender a su hija en todo momento durante su participación en 'Supervivientes', llegando incluso a lanzar un duro mensaje contra la madre del esgrimista. Sin embargo, parece que todo esto ha quedado atrás y poco a poco comienzan a solucionarse las cosas.

Telecinco

"Es fantástica, maravillosa", ha indicado Yulen, que ha dejado claro que Merchi y su madre todavía no han tenido la oportunidad de hablar. Tras esto, la pareja ha dejado claro que ahora mismo su plan es pasar tiempo en familia. "Nos vamos cada uno con nuestras familias y luego ya nos iremos juntos", ha reconocido Anabel Pantoja confesando que prefiere ir poco a poco.

