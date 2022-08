Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están de enhorabuena, y es que acaban de convertirse en padres de su primera hija: Gala. Sin duda, un momento muy especial que ambos han querido mostrar a través de sus redes sociales donde no han dudado en explicar a sus seguidores cómo están viviendo estas primeras horas junto a la pequeña. Un momento que ambos estaban deseando que llegase ya y para el que se prepararon a conciencia. De hecho, la 'influencer' no dudó en contratar una habitación especial para asegurarse de que todo iría bien el día del parto.

Ahora, tras confesar a través de sus redes sociales el problema que sufrió durante el parto, Violeta Mangriñán no ha dudado en mostrar su cuerpo al natural 24 horas después de dar a luz para hablar de su barriga postparto. "Lo más sexy que vais a ver hoy. Sigo con tripa y con unas braguitas dignas de un desfile de Victoria's Secret", ha indicado haciendo gala de su sentido del humor.

Tras esto, no ha dudado en reconocer el malestar que está sintiendo en estos momentos, algo normal tras dar a luz. "Escozor horrible en mis partes y malestar general. Yo he tenido un parto genial, así que todos mis respetos a las que tienen partos complicados, cesáreas... Todos mis respetos también a tod@s nuestros antepasados que vivían sin la existencia de anestesia. A todas esas mujeres que han parido sin tener la posibilidad de pedir anestesia y epidural, y a todas las que viven en países en las que acceder a la epidural es un lujo. Ayer me acordé de tod@s ell@s, no somos conscientes de la suerte que tenemos", ha reconocido.

Lo cierto es que en estos meses ha visto cómo su cuerpo ha experimentado un cambio radical. De hecho, unos días antes de dar a luz reconoció que había engordado un total de 11,5 kilos. Un peso que sentía todavía mayor debido a las altas temperaturas.

Sin embargo, todas sus molestias quedan en un segundo plano cuando ve a su pequeña, y es que ha reconocido que su madre tenía razón cuando le decía que "era una droga". Un amor que tanto Fabio como ella han desvelado que tienen claro que será el más grande que sientan nunca. Además, parece que ya han tomado una decisión respecto a la placenta de su hija.

Violeta Mangriñán ha mostrado un dibujo en el que se ve la forma de la placenta junto a los dos piececitos dibujados de su hija. "Esto es lo que hicimos finalmente con su placenta, lo pienso poner en un marco para su habitación de Valencia. La placenta se la quedó el hospital, no la usará mi madre como abono", ha aclarado.

Por último, aunque todavía Canela no le ha podido conocer, Fabio no ha dudado en llevarle a su mascota una prenda de su hija para que comience a familiarizarse con el olor. "Estoy deseando llegar a casa para ver cómo reacciona", ha confesado Violeta, y es que su perrita es un miembro más de la familia.

