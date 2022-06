A Violeta Mangriñán le falta poquito para tener un en sus brazos a la pequeña Gala. La influencer ha vivido un embarazo maravilloso y ha sido muy generosa con sus seguidores mostrando todos los detalles de su gestación. La joven se caracteriza por hablar sin tapujos y sobre el embarazo no ha sido diferente, ya que Violeta ha contado sus malas experiencias y las buenas. Hace apenas unas horas, la joven protagonizaba en Instagram el posado más explosivo en el que mostraba su imponente barriguita de ocho meses y la valenciana se atrevía a contar qué tiene pensado hacer con la placenta de su bebé.

Muchas personas se comen la placenta de su bebé, entre ellos los últimos que han confesado probar este "manjar" ha sido el cantante Camilo. El colombiano confesaba que su mujer la probó tras el parto, ¿tienen pensado hacer lo mismo Violeta y Fabio? "Lo de Evaluna y su placenta me parece todo un tema por descubrir, voy a bichearlo pero ya he quedado con mi madre que vamos a guardar la placenta de Gala para usarla de abono en mi jardín de Valencia, mientras tanto ella se ha comprometido a guardarla, dice que lo que no quiere es que se la quede el hospital", contaba la influencer mediante stories.

Instagram

De momento, Violeta Mangriñán descarta hacer lo que hizo la cantante Evaluna. Aún así la influencer quiere informarse ya que es un campo completamente desconocido para ella. Mientras consigue información, la joven quiere seguir con la tradición familiar, y es que la placenta de un primo suyo se encuentra en el jardín de su madre: "En el jardín de mi madre está la placenta de uno de mis primos enterrada bajo un cerezo y hemos quedado en hacerlo bajo algún árbol de mi jardín en Valencia, así que nada eso mientras seguiré indagando sobre si comérmela en cápsulas o no", continuaba contando.

