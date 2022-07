Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están a punto de convertirse en padres. La influencer y el cantante cuentan las horas para el nacimiento de su hija, Gala. Desde el momento en el que anunciaron que estaban esperando un bebé han ido narrando su experiencia a través de sus redes sociales. La pareja ha hecho partícipes a sus fans de todo el proceso, tanto de los momentos más emocionantes como cuando revelaron el sexo de Gala en el cumpleaños de Violeta o el 'baby-shower' que organizaron para la pequeña.

Pero también han contado otros capítulos de su embarazo no tan "bonitos" como los problemas que Violeta ha tenido durante la gestación o el imprevisto familiar que sufrieron a última hora. Y es que, si hay algo que caracteriza a Violeta Mangriñán desde que la conocemos es su sinceridad y naturalidad a la hora de narrar sus experiencias.



Y su parto no iba a ser una excepción, llevamos casi una semana esperando este momento y por fin ha llegado. Cada mañana informaba a su séquito de seguidores si se encontraba de parto o no. Violeta había apostado que su hija nacería el pasado 28 de julio en la porra de la 'baby shower'. Aunque también tenía la esperanza de que Gala se convirtiese en el mejor regalo de cumpleaños de la madre de Fabio y naciese el sábado coincidiendo con el cumple de su suegra . Sin embargo, Gala ha esperado a cumplir las 40 semanas de gestación para comenzar con el proceso del parto.

Este domingo 31 de julio Violeta Mangriñan ingresaba en el hospital para dar a luz. Lo hacía monísima, como es ella. Y es que, ¿quién dijo que convertirse en madre estaba reñido con ir guapa? Pues ella lleva yendo toda la semana a la peluquería para que su hija la vea bien peinado el día de su nacimiento. Y no nos equivoquemos, ya que está siendo tan generosa de compartir el minuto a minuto del parto, que menos que hacerlo bien peinada y un poquito maquillada.



Nervios previos al nacimiento

Aunque ella siempre se ha mostrado muy valiente, a horas de conocer a su hija confiesa que está algo asustada: "Sabéis que soy dura de pelar, nada suele amedrentarme pero tengo miedo, mucho miedo. Y felicidad también, a partes iguales. Me consuela saber que no salgo de este hospital sin ella en brazos. Mis abuelos están conmigo hoy", reflexiona la joven. Eso sí, está muy bien acompañada por su chico y por su madre, que seguro que le están dando ánimos en estos momentos.

La joven está actualizando a través de su cuenta de Instagram y de TikTok el minuto a minuto de lo que está sucediendo en el hospital. Dejándonos vídeos tan graciosos como éste en el que además bailen el nuevo single de Fabio '24/71'.

Un amor que nació en 'Supervivientes'

Fabio y Violeta se conocieron durante su participación en 'Supervivientes 2019'. Lo suyo fue un auténtico flechazo. Aunque la ex de 'Mujeres y Hombres y viceversa' entró con pareja, Julen, al que conoció en el programa de citas presentado por Emma García, no pudo evitar enamorarse del cantante argentino. Violeta se armó de valentía y decidió romper con el que era su novio en directo. Una lluvia de reproches entre ambos terminó con su relación con una llamada desde Cayo Cochinos.

A partir de ese momento, Violeta y Fabio dieron rienda suelta a su pasión, dejándonos escenas de lo más tórridas, pero también románticas. Y aunque, por aquel entonces, nadie daba un duro por su relación, desde ese primer beso no se han separado. Ahora, a punto de cumplir tres años de relación, con un proyecto de casa en común y con la mejor noticia de sus vidas, la pareja vuelve a demostrar que lo suyo es amor verdadero.

