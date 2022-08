Nacho Palau rompe su silencio tras finalizar su aventura en 'Supervivientes'. Y lo hace, en exclusiva para Diez Minutos, en una entrevista que podrás leer íntegra en nuestro nuevo número que ya está en el kiosco. El valenciano, que no pudo estar en el debate final del reality tras haber sufrido una reacción alérgica, nos confiesa que participar en el concurso ha sido la experiencia más brutal de su vida. Palau ha vuelto de Honduras renovado y con muchas ganas de cambiar su vida y mejorar la de sus hijos. En el nuevo número de la revista que ya está a la venta encontrarás la entrevista completa al ex de Miguel Bosé: Nacho se ha mostrado más emocionado y sincero que nunca.

Para el valenciano, el paso por el concurso ha supuesto un antes y un después en su vida. Los tres meses en la isla han merecido la pena porque para él "ha supuesto una tranquilidad en el tema económico y en el tema emocional. Vengo mucho más fuerte, con muchas ganas de hacer cosas y con proyectos. Con ganas de empezar un curso nuevo con mis hijos". Además en el concurso ha hecho "amigos de verdad" como Desy, Marta Peñate y Ana Luque. Y también nos da su opinión de Kiko Matamoros...

Ana Ruiz

En 'Supervivientes', Nacho también ha reforzado su amor por Cristian, un amor que pocos sabían que existía. En 'El puente de las emociones' desveló que tenía pareja y su nombre. Fue algo que le salió "de lo más profundo del alma". Uno de los motivos por los que aceptó participar en el reality fue porque quería aclarar sus sentimientos con Cristian. Y lo ha hecho pero... ¿piensa en boda? ¿le gustaría formar una familia con él? ¿Cómo se conocieron? ¿Sabía Miguel Bosé que salía con Cristian? A todas estas preguntas y muchas más nos contesta en la entrevista exclusiva que ya está en los kioscos. Una charla distendida y en la que habla de todo y de todos. Nacho nos revela que, después de un año, ha hablado con Miguel Bosé. "Miguel Bosé me ha felicitado por mi concurso", nos cuenta feliz. ¿De qué más hablaron? ¿Fue una conversación tensa? ¡Corre al kiosco a por el nuevo número de Diez Minutos y lo averiguarás!

Ana Ruiz

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io