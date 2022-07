Tras una trepidante final de 'Supervivientes', en la que Alejandro Nieto terminó proclamándose el gran vencedor, los participantes han tenido la oportunidad de reunirse en plató para hacer un repaso por el concurso que han hecho y saldar sus cuentas pendientes. Sin embargo, ha habido uno de ellos que no ha podido estar presente en esta noche tan especial: Nacho Palau. La ex pareja de Miguel Bosé ha sido la única persona que no ha podido estar en plató, algo que no ha pasado desapercibido para nadie.

"Hoy nos encontramos aquí todos menos una persona que no puede estar presente", ha anunciado Carlos Sobera antes de confirmar que la persona que faltaría en esta gala sería el tercer finalista del concurso. "Tiene una pequeña indisposición debido a una alergia. No es nada grave, se está recuperando y esperamos que se recupere lo antes posible. Va por el buen camino", ha indicado el presentador dejando claro que, aunque se encuentra mejor, no podía estar en plató.

Telecinco

Lo cierto es que el aspecto de Nacho Palau ya llamó la atención a todos durante la final del concurso, y es que se le pudo ver con la cara y el cuello mucho más hinchado de lo habitual. "He tenido una reacción alérgica", indicaba en ese momento el ex concursante sin querer entrar en muchos más detalles sobre lo sucedido. Un problema que le ha impedido estar en este debate, que se grabó un día después de la final.

Sin embargo, a través de sus redes sociales el ex superviviente sí que ha reaparecido durante estos días para agradecer todo el cariño que ha estado recibiendo durante el concurso. Además, también ha compartido el bonito reencuentro que protagonizó con su madre, quien también se preocupó por su aspecto preguntándole si ya había acudido al ambulatorio para que le viesen. "Sí, ya me han pinchado", se puede escuchar decir a Nacho Palau para tranquilizar a su progenitora.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io