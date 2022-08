Este martes 2 de agosto nos encontrábamos con una terrible noticia sobre Miguel Ángel ‘Pulpillo’, el que fuera concursante del reality ‘Gran Hermano’ en su octava edición. El ex participante ha sufrido un accidente de coche en Almería. 'Pulpillo' fue atropellado la semana pasada y aún sigue ingresado en el hospital de la ciudad. Se conoce que el ex concursante sufrió por culpa del atropello grandes heridas y que tuvo lugar mientras paseaba en Roquetas de Mar.

Esta alarmante noticia ha sido recogido por el ‘El Diario de Almería’, el cual además cuenta que el conductor se dio a la fuga dejando a Miguel Ángel herido en la carretera. Su fuga quedó, por suerte, en un intento, ya que el conductor poco después se chocaba contra una palmera.

Telecinco

El causante del atropello es un hombre extranjero de 60 años pero no se conocen más datos sobre él y el porqué del accidente. El terrible suceso ha tenido lugar en una urbanización cercana al casco urbano de Roquetas de Mar y sucedió ante varios viandantes que, sin dudarlo, llamaron a la Policía y a los sanitarios. Se desconocen más detalles sobre cómo se encuentra Pulpillo tras este grave accidente.

Miguel Ángel ‘Pulpillo’ tiene 44 años actualmente y se dio a conocer en el año 2006 con su entrada al programa. El de Jaén lleva mucho tiempo alejado de los medios pero son muchos las fans que recuerdan su particular paso por la casa de 'Gran Hermano'. Según cuentan los vecinos de la urbanización, el ex concursante sufrió el accidente cuando intentaba pasar por un paso de cebra cuando un coche le atropelló a gran velocidad. El conductor del vehículo también acudió al hospital tras estamparse contra una palmera pero enseguida recibió el alta y terminó presentándose en el juzgado de guardia de Roquetas de Mar para que le realizaran las pruebas de alcoholemia y estupefacientes. Ha sido puesto en disposición judicial y aún no han trascendido posibles medidas contra él.

