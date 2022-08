La justicia italiana da por cerrado el caso de Mario Biondo, ex marido de Raquel Sánchez Silva. La justicia ha determinado que el cámara murió asesinado, una teoría sobre la que ha luchado incansablemente su familia durante nueve años. Ahora le han dado la razón y están recogiendo los frutos de ese gran esfuerzo para salvar la imagen del cámara. La justicia española se ha posicionado siempre a que el fallecimiento de Mario Biondo fue por un suicidio pero la italiana se niega a tal versión y se inclina por la del homicidio doloso.

Durante nueve años, Santina D’Alessandro y Pippo Biondo, padres del ex marido de Raquel Sánchez Silva, han empeñado sus vidas en tratar de esclarecer que ocurrió la noche del 30 de mayo de 2013 en el domicilio que su hijo compartía con la presentadora. Este lunes 1 de agosto Nicola Aiello, juez instructor en el Tribunal de Primera Instancia de Palermo y al frente de la investigación, ha cerrado el caso dictaminando que murió a manos de terceros.

Gtres

La justicia italiana ha querido recalcar en que las cosas no se hicieron bien en España. En concreto, el juez instructor en el Tribunal de Primera Instancia de Palermo asegura que "en el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, deberían haberse realizado actividades de investigación (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros telefónicos) que de haberse dispuesto con prontitud en el momento inmediatamente posterior al descubrimiento del cadáver, podrían haber permitido la obtención de elementos de extrema relevancia investigadora (…) pero no se llevaron a cabo y, dado el tiempo transcurrido, no pudieron ser realizadas por las autoridades judiciales italianas".





Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io