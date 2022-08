Raúl Prieto y Joaquín Torres disfrutan de su amor intentando ser lo más discretos posible. Ambos han conseguido convertirse en una de las parejas más consolidadas de nuestros famosos, llevando más de cinco años juntos. Ahora, una publicación subida por el que fuera director de 'Sálvame' a sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas sobre sus posibles planes de futuro. Una instantánea que ha causado un gran revuelo y que ha contado con numerosas reacciones.

En concreto, todo ha surgido después de que Raúl Prieto compartiese una imagen en la que se le puede ver de espaldas paseando junto a su pareja y sus perritos. Una bonita estampa que ha acompañado de una misteriosa frase. "Con él siempre y pronto para siempre…", ha indicado. ¿Significa esto que está pensando en pasar por el altar?

Lo cierto es que esto es algo que han pensado algunos de sus compañeros, como Terelu Campos, que no ha dudado en preguntarle directamente si tenía que ir preparándose para este gran evento. "¿¿¿¿Eso quiere decir q vamos a ir de boda????? Me muero de ganas !! Os quiero muchísimo !!", ha indicado la presentadora dejando claro que a ella le encantaría poder ver a sus amigos pasando por el altar.



Sin duda, una alegría a la que se han unido otras famosas como Marisa Jara, Cristina Cifuentes o Antonio Rossi, que no han dudado en confesarles lo mucho que les quieren y lo bien que les ven juntos. Sin embargo, en cuanto a los planes de boda, ninguno de los dos se ha pronunciado, por lo que queda en el aire saber qué habrá querido decir con esa misteriosa frase.

