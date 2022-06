María del Monte e Inmaculada Casal @TVadicto_ La cantante ha sido la última en sumarse a la lista de famosos gay que presumen de amor y bailó en el Orgullo de Sevilla con su pareja desde hace 23 años, la periodista Inmaculada Casal. "Nunca me he liberado en el amor porque nunca he sido prisionera. Nunca me he escondido de nada ni de nadie", fueron sus primeras palabras tras su confesión.



Jesús Vázquez y Roberto Cortés Jesús Vázquez fue uno de los primeros famosos en protagonizar una boda gay en nuestro país. Corría el año 2005 y le daba el 'sí, quiero' al amor de su vida, Roberto Cortés, con el que lleva más de 21 años de felicidad.

Javier Calvo y Javier Ambrossi Gtres Pareja sentimental y laboral, 'Los Javis' triunfan allá por donde van. Creadores de 'La llamada', 'Paquita Salas' o 'Veneno' siempre han posado, juntos y enamorados, allá dónde van.

Jorge Cadaval y Ken Appledorn Gtres La mitad de 'Los Morancos' y su marido llevan 15 años de casados y presume de amor en redes sociales. El humorista está tan enamorado que reconoce que no le importaría celebrar una tercera boda con su marido. "De momento dos, pero no me importaría casarme una tercera vez con él, porque a mí todo lo que sea celebración y felicidad, no tengo problema, porque ya estar vivo es una celebración", afirma.



Raúl Prieto y Joaquín Torres Gtres El director de 'Viva la vida' y el afamado arquitecto llevan más de cinco años de relación y están felices.

Anabel Alonso y Heidi Steinhard Instagram La actriz y su pareja, la dramaturga argentina, son madres de un niño Igor.

Kike Sarasola y Carlos Marrero Gtres El empresario hotelero, dueño de la cadena Room Mate, lleva 29 años casado con Carlos Marrera y son padres de dos hijos, Aitana y Enrique.

Elena Anaya y Tina Afugu La internacional actriz mantiene una relación con Tina Afugu, estilista a la que conoció en Barcelona durante un festival de cine LGTBI.

Boris Izaguirre y Rubén Nogueira Boris Izaguirre y Rubén Nogueira forman una de las parejas gay más longevas del panorama nacional. La pareja se casó en febrero de 2006, tras más de 14 años de noviazgo.

Ricky Martin y Jwan Yosef Ricky Martin y Jwan Yosef forman unas de las parejas más estables del panorama artístico internacional. Su relación comenzó en 2016 y, en diciembre de 2017, se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima. Junto a sus cuatro hijos: los mellizos Valentino y Matteo; Renn y la pequeña Lucía.

Jodie Foster y Alexandra Hedison Gtres La actriz y la directora de fotografía se casaron en 2014 y, desde entonces, presumen de amor.

Tom Daley y Dustin Lance Black El saltador de trampolín Tom Daley aprovechó su fama en los Juegos Olímpicos de Londres para salir del armario y ganarse aún más el cariño de sus seguidores. En plena resaca postolímpica, el británico confesó a los cuatro vientos su amor por el guionista Dustin Lance Black. La pareja pasó por el altar el 6 de mayo de 2017 y son padres de un niño, Robbie.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi Pese a los constantes rumores de crisis, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi forman una de las parejas lésbicas más influyentes de todo el planeta. La presentadora conoció a la actriz en 2004, iniciando un romance que culminó en boda en 2008.

Elton John y David Furnish Elton John fue uno de los primeros en hablar abiertamente sobre su homosexualidad y crear una bonita familia junto a su pareja. El cantante conoció en 2005 a su actual esposo, David Furnish, con el que tiene dos hijos: Zachary, nacido en 2010, y Elijah, de 2013.

Cynthia Nixon y Christine Marinoni La protagonista de 'Sexo en Nueva York' se casó con Christine Marinoni en 2012.

Stephen Fry y Elliott Spencer Pese a las innumerables críticas, Stephen Fry demostró que el amor no tiene edad tengas la condición sexual que tengas. El aclamado actor inglés se casó en 2015 con Elliot Spencer, un joven casi 30 años más joven que él.

Jesse Tyler Ferguson y Justin Mikita Jesse Tyler Ferguson se ha hecho mundialmente conocido por interpretar al neurótico homosexual Mitchell Pritchett en la sitcom 'Modern Family'. Gay en la vida real, el actor está casado con el abogado Justin Mikita y, en 2020, recibieron a su primer hijo Beckett Mercer Ferguson-Mikita.



Matt Bomer y Simon Halls Matt Bomer se ha hecho un hueco como sex symbol mundial desde que comenzara a despuntar por su sorprendente actuación en 'Ladrón de guante blanco'. Lo que poca gente sabía en aquel momento es que el actor mantenía una relación con el publicista Simon Halls, con el que se casó en 2011 aunque no reconoció su relación hasta 2014. La pareja ha formado una familia numerosa con Kit, nacido 2005, y los mellizos Walker y Henry, en 2008.



