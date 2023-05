Raul Prieto y el arquitecto Joaquín Torres están a punto de oficializar su amor para siempre con el ansiado 'sí, quiero', una promesa que sellarán este 19 de mayo ante un montón de amigos y familiares, entre los que habrá muchas caras conocidas. Sin embargo, la pareja, tras volver de su viaje de lujo preboda, ha decidido no hacer un enlace 'al uso', y han optado por empezar las celebraciones un día antes en Sevilla con una gran fiesta de 'pre-boda' en un barco por el Guadalquivir. Una fiesta que, a pesar de que ha estado a punto de aguarse -y nunca mejor dicho- por la lluvia que caía poco antes de que diera comienzo, finalmente el cielo ha dado una tregua a los novios.



Poco antes de que anocheciera, decenas de invitados desfilaban por el embarcadero de Torre del Oro para unirse a la celebración a bordo, y da la impresión de que este fin de semana las instalaciones de Telecinco van a estar de lo más desiertas porque, teniendo en cuenta los años que ha estado trabajando Raul en Mediaset, muchos de los invitados son amigos de la cadena que no han querido perderse la que ya está siendo, con permiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, una de las bodas del año.

Gtres

Por allí llegaban primero los novios, que no tenían problema en hablar con los periodistas que se arremolinaban ante el barco para conseguir las declaraciones y mejores deseos de todos hacia la pareja: "Nos hemos regalado la vida. He descubierto con el tiempo que es mucho más importante regalar momentos que cosas. Nos hemos regalado cositas, pero fundamentalmente momentos", decía Joaquín Torres ante las cámaras, y añadía que, para él, empieza un nuevo capítulo con el que hace borrón y cuenta nueva respecto a su complicado pasado amoroso: "Hemos abierto la cara B del disco, que empieza hoy formalmente aunque empezó hace ya unos años, y no quiero mirar para atrás. No quiero recrearme en lo doloroso ni en los fallos. Hoy empieza una cara B de un disco, una vida, que vamos a aprovechar".

Por su parte, Raul Prieto, mucho más breve, agradecía a los reporteros su presencia, y dejaba claro que llegaba para disfrutar de la boda a pesar de las inclemencias del tiempo. Además, la pareja quería dejar patente que era un día de reencuentros y de disfrutar a pesar de la preocupación de Joaquín por la salud de su madre, mientras saludaban a todos sus invitados personalmente uno a uno antes de embarcar, como Belén Esteban y su marido, Miguel.

Gtres

La colaboradora de 'Sálvame' dejaba en Madrid sus lamentos por el final del programa, y lo hacía con una gran sonrisa dispuesta a disfrutar de la noche. Belén escogía un vestido de lentejuelas azul con una estola de pelo en el mismo color, y llegaba, además, combinada con su marido, Miguel, que llevaba un taje negro con detalles en lentejuelas azules. "He traído los tacones, pero también unas playeras por mi piernecita", revelaba Belén, que sigue recuperándose de su rotura de tibia y peroné desde abril de 2022.

Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio, optaban por el naranja y el rojo respectivamente. Precisamente Terelu se paraba a hablar con sus compañeros de Prensa, y dejaba un divertido momento al confesar: "He sido consciente en este momento de que no me he tomado la Biodramina, y me han dicho que en esto se marea uno. Me muero", decía preocupada.

Gtres

Rocío Carrasco, con una gran relación con Raúl y Joaquín, pasaba de las lentejuelas y escogía un bonito vestido rojo de gasa, mientras su chico, Fidel Albiac, optaba por un look mucho más informal de negro con una chaqueta de estampado gráfico. "Les deseo toda la felicidad del mundo. Es más, les deseo, aunque sea, una décima parte de la felicidad que trajo a mí casarme", comentaba Rocío. Su gran amiga Carlota Corredera, que estrena proyecto profesional en la enseñanza en breve, posó muy sonriente con ella.

Gtres

Gtres

Otra que elegía el rojo para esta preboda era la presentadora Emma García, que no se quiso perder el 'sarao' por nada del mundo. "Que viva el amor, la libertad y la autenticidad", decía antes de embarcar para disfrutar de una noche mágica. Por su parte, el estilista Manuel Zamorano acudió muy guapo junto a su pareja. Tras él llegaban David Valldeperas y el presentador Miquel Valls.

Gtres

Gtres