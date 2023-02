Joaquín Torres confiesa qué ha sido lo peor que ha vivido tras confesar su homosexualidad. El arquitecto, que tiene planes de boda con su pareja Raúl Prieto, abrió su corazón en el programa 'Enamorados de Madrid', que presenta Daniel Diges en Telemadrid. Allí, recorrieron la ciudad con sus dos perritas y Joaquín repasó su trayectoria profesional y personal y confesó que no le gusta que le llamen el 'arquitecto de las estrellas' porque cree que "le quita legitimidad". "Si a jóvenes arquitectos les dieran la misma oportunidad que me dieron a mí, habría muchos con mi trayectoria" reconoce y asegura que lo pasó mal en sus primeros años como arquitecto. "Lo pasé fatal. Trabajar para un padre triunfador, dominante, es lo peor porque nunca te respeta como profesional", asegura.

Joaquín Torres también ha desvelado lo mucho que le costó reconocer su homosexualidad y cómo fue su matrimonio con la madre de sus hijos. "La primera novia que tuve con 17 años, estuve siete años de novio con ella, con fecha de boda puesta me dejó y bien dejado por otro chico que supo amarla mejor que yo. Y yo, siete años después, me iban muy bien las cosas y empezaba a tener cierta relevancia a nivel arquitectura me llamó y a los tres meses nos casamos. Porque yo en esos siete años intenté aceptar mi homosexualidad y no fui capaz, tú eres tu mayor enemigo en eso" dijo antes de romper a llorar.

Telemadrid

"Cometí el error de casarme y de intentar una vida imposible. Estuvimos ocho años, tuvimos dos hijos y generé muchísimo dolor. Es verdad que tengo dos hijos estupendos" y Daniel Diges quiso saber cómo se tomaron sus hijos que confesara su homosexualidad. "Eso fue lo más difícil, decirle a mis hijos que su padre era homosexual y tal. Pero los hijos te dan lecciones todos los días porque mi hijo con 13 años me dijo "mira papá yo lo que quiero es que seas feliz" y a día de hoy mi relación con ellos es espectacular, me quieren y me admiran y yo a veces digo qué maravilloso, cómo me ven mis hijos".

Telemadrid

Joaquín Torres reconoce que su ex mujer no se lo tomó tan bien. "Al principio fue muy dur0 para ella y muy duro para mí y las rupturas son siempore dolorosas. Hoy por hoy la relación es buena" y desvela cómo se lo tomaron sus padres. "Mi padre es homófobo y mi madre también, se han criado en eso. Me respetan y lo aceptan pero prefieren no hablarlo" y añade "yo ahora soy libre, me da igual lo que piensen de mí y soy yo el que elijo". El arquitecto tiene claro qué le diría a su 'yo' de 10 años. "Lo pienso muchas veces esa pregunta si yo hubiese tenido a alguien que me dijera, reacciona, coño es natural, no hay nada malo pero eso no pasó y ya está. Yo conozco muchísima gente que estaba como yo y digo qué pena que vivas con una mentira. Yo tenía amigos, muy conocidos, muy conocidos que me decían Joaquín lleva una doble vida y no se te ocurra decirlo" y confiesa que ahora está enamorado ya que está feliz con Raúl Prieto. "Ahora estoy enamorado y estoy encantado pero la única atadura hoy en día en mi vida son mis hijos, lo demás en absoluto", reconoce.